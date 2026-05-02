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Sei kein 31er und beweise dein Zahlenwissen oder rechne wie ein Streber

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Jaaa, so geht's dir bald, wenn du die Zahl nicht anhand der Bedeutung erkennst. Bild: www.imago-images.de
Quizzticle

Sei kein 31er und beweise dein Zahlenwissen oder rechne wie ein Streber

02.05.2026, 12:3402.05.2026, 12:34
Nico Lercher

Liebe Quizzticle-Klasse,

Ex-FBI-Chef James Comey wurde einmal mehr vom Justizministerium der Trump-Regierung angeklagt. Anscheinend soll er mit einem Post auf Instagram, wo eine Muschelformation die Zahlen «86 47» bildet, zum Attentat auf den Präsidenten aufgerufen haben. Comey bestreitet dies.

Zahlen können auch andere Bedeutungen haben als bloss deren Wert. Damit dir nichts angelastet werden kann, teste nun dein Wissen über Zahlen und was sie bedeuten.

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Wir geben dir die Bedeutung, du nennst die Zahl.
  • Falls du nicht auf die Zahl kommst, kannst du sie auch ausrechnen.
  • Damit du's nicht zu einfach hast, ist die Rechnung als Fliesstext ausgeschrieben
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Damit man nicht einfach alle Zahlen durchtippt, sind die meisten nicht einstellig. Ausserdem wäre das Bescheissen, was ehrenvolle Quizzticle-Spielerinnen und -Spieler natürlich nicht machen.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!
Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0. Du kleiner Coder, du. Bei der Enigma-Knackung hätte man dich gut gebrauchen können.
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 11 Punkten: Ungenügend! Du hattest in Mathe wohl einen Fensterplatz.

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