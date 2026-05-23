Der Revolutionsführer und spätere Präsident Kubas, Fidel Castro. Aber wie hiess schon wieder sein guter Freund? Bild: EPA

Quizzticle

Nenne diese 20 Revolutionäre oder du wirst denunziert

Nico Lercher Folge mir

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Liebe Quizzticle Klasse,

Diese Woche spitzte sich der Streit zwischen den USA und Kuba noch weiter zu. Die sozialistische Regierung Kubas ist dem US-Präsidenten Donald Trump schon lange ein Dorn im Auge. Die Feindseligkeiten der beiden Länder gehen bis auf die Kubanische Revolution zurück. 1959 stürzten die Gebrüder Castro den Diktator Fulgencio Batista und installierten ihr eigenes autoritäres Regime. In den Jahren danach wurde Kuba zu einem Brennpunkt des Kalten Krieges und die Kuba-Krise zeigte wie gross der Einfluss einzelner Menschen auf den Lauf der Geschichte sein kann. Aus diesem Anlass, gibt's heute ein History-Quizzticle. Wir suchen 20 Revolutionäre, welche als einzelne Menschen die Geschichte beeinflusst haben.

Viel Spass!

Und so geht's:

Wir geben dir das Land, du nennst den Revolutionär.

Dazu gibt's einen Hinweis über die politischen Tätigkeiten dieser Menschen.

Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen zu erfassen, aber sicher ist sicher.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drück auf «Quiz spielen» und los geht's!