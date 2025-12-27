Welche Persönlichkeit verbirgt sich hier? bild: keystone/watson

Quizzticle

Diese Persönlichkeiten haben 2025 für Schlagzeilen gesorgt – kannst du sie erraten?

Sabeth Vela

Liebe Quizzticle-Klasse!

2025 war ein ereignisreiches Jahr. Es fanden Wahlen, der ESC, die Oscarverleihung und viele weitere Events statt, die die letzten Monate geprägt haben. Zusätzlich gingen auch die eine oder andere Prominews viral, die uns zum Schmunzeln oder Augenverdrehen gebracht haben.

Weil sich 2025 langsam aber sicher zu Ende neigt, wollen wir von euch wissen, wie gut ihr dieses Jahr die Nachrichten (vor allem hier auf watson, hoffentlich) studiert habt. Darum haben wir einige der prägendsten Figuren aus diesem Jahr zusammengetragen, die ihr nun erraten dürft.

Und so geht's: