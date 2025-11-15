Errate die 20 Käsesorten oder probiere alle Käse der Welt!

Liebe Quizzticle-Klasse

Achtung, es wird cheesy! Die World Cheese Awards sind zwar durch, aber die grosse Raclette- und Fondue-Saison der Schweiz startet erst.

Am Donnerstag wurde der Schweizer Käse Gruyère AOP aus einer Bergkäserei in Vorderfultigen zum besten Käse der Welt ernannt. Auf dem zweiten Platz liegt ein französischer Käse, der Crémeux des Aldudes aux fleurs. Und der dritte Platz geht erneut an das Land des guten Käses, an einen Appenzeller Käse aus Ifang.

Jury-Mitglieder analysieren die Käse. Bild: keystone

Wir haben uns den Wettbewerb zum Anlass genommen, euer Käse-Wissen zu testen. Und zu testen, wie viele Käsesorten aus der ganzen Welt ihr kennt. Ihr müsst also ein wenig über den Rand des Fondue-Caquelon hinaus schauen.

Und so geht's:

Zähle die 20 Käse auf, die wir suchen

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!