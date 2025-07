Wie viele Franken lösen sich hier gerade in Rauch auf? Bild: keystone

Wie viele Franken lösen sich hier gerade in Luft auf? Rate den Preis des Feuerwerks!

Ein kurzes, aber meist teures Vergnügen: Feuerwerk. Kannst du erraten, wie viele Franken sich hier gerade in Form von Feuerwerkskörpern in Luft auflösen?

Nina Bürge Folge mir

Mehr «Quiz»

Oft «tätscht» es schon, bevor die Sonne ganz hinter den Schweizer Alpen verschwunden ist. Am besten so bunt, laut und gross wie möglich.

Das Feuerwerk darf bei vielen Schweizerinnen und Schweizern am Nationalfeiertag, dem 1. August, nicht fehlen.

Alle pyrotechnischen Gegenstände, darunter auch Feuerwerk, sind in der Schweiz in Kategorien eingeteilt. Es gibt vier Kategorien.

Kategorie F1: Diese Feuerwerkskörper dürfen nicht an Personen unter zwölf Jahren abgegeben werden. Für die Herstellung und Einfuhr dieses Feuerwerks wird eine Bewilligung benötigt.

Diese Feuerwerkskörper dürfen nicht an Personen unter zwölf Jahren abgegeben werden. Für die Herstellung und Einfuhr dieses Feuerwerks wird eine Bewilligung benötigt. Kategorie F2: Diese Feuerwerkskörper dürfen nicht an Personen unter 16 Jahren abgegeben werden.

Diese Feuerwerkskörper dürfen nicht an Personen unter 16 Jahren abgegeben werden. Kategorie F3: Diese Feuerwerkskörper dürfen nicht an Personen unter 18 Jahren abgegeben werden.

Diese Feuerwerkskörper dürfen nicht an Personen unter 18 Jahren abgegeben werden. Kategorie F4: Diese Feuerwerkskörper sind für den gewerblichen Gebrauch verboten. Sie dürfen nicht im Detailhandel verkauft und nur von Personen mit Fachkenntnissen verwendet werden.

Bei Feuerwerk der Kategorie F1 bis F3 dürfen bis zu 2,5 Kilogramm pro Person gekauft und in die Schweiz eingeführt werden – und an Neujahr oder dem 1. August in Städten/Kantonen, in denen es erlaubt ist, gezündet werden.

Jetzt bist du dran.

Rate, wie viel die Feuerwerke gekostet haben, die in den Videos gerade gezündet wurden.