Quizzticle
Geografie-Fans aufgepasst: Kennst du alle Meerengen?
Liebe Quizzticle-Klasse,
Heute gibt es wieder einmal ein Geografie-Quiz. Der Iran-Krieg zeigt auf, wie das globale See-Handelssystem an einigen zentralen Knotenpunkten zusammenkommt. Sind diese blockiert, wirkt sich das auf die gesamte Weltwirtschaft aus. Diese Nadelöhre sind essenziell für das Funktionieren des Welthandels. Nun wollen wir dein Wissen über die Meerengen der Welt testen.
Viel Spass!
Und so geht's:
- Wir geben dir die Namen der Länder oder Kontinente, du schreibst wie die Meerenge dazwischen heisst.
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!
Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0 Ohalätz, ein kleiner Geografie-Nerd ;)
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 10 Punkten: Uff! Versuchs mal mit einer Segel-Weltreise, vielleicht wird's dann besser.
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 10 Punkten: Uff! Versuchs mal mit einer Segel-Weltreise, vielleicht wird's dann besser.