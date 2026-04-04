Quizzticle
Wie gut ist dein Touri-Italienisch?
Liebe Quizzticle Klasse,
Es sind Osterferien! Viele reisen deshalb in den südlich gelegenen italienischen Sprachraum. Wenn du im Verkehr feststeckst, Touri-Zeugs machen willst oder dich noch über das WM-Quali-Ausscheiden der italienischen Nationalmannschaft aufregst, dann solltest du nun deine Sprachfähigkeiten testen. Kennst du diese Wörter auf Italienisch?
Viel Spass!
Und so geht's:
- Wir geben dir das Wort auf Deutsch, du schreibst es auf Italienisch.
- Als Hinweis gibt's einen Beispielsatz.
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
- Drücke auf Quiz spielen und los geht's!
Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0 Ben fatto!
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 10 Punkten: Ab ins Tessin oder nach Italien mit dir!
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 10 Punkten: Ab ins Tessin oder nach Italien mit dir!