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Quizzticle

Wie gut ist dein Touri-Italienisch?

Nico Lercher Folge mir

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Liebe Quizzticle Klasse,

Es sind Osterferien! Viele reisen deshalb in den südlich gelegenen italienischen Sprachraum. Wenn du im Verkehr feststeckst, Touri-Zeugs machen willst oder dich noch über das WM-Quali-Ausscheiden der italienischen Nationalmannschaft aufregst, dann solltest du nun deine Sprachfähigkeiten testen. Kennst du diese Wörter auf Italienisch?

Viel Spass!

Und so geht's:

Wir geben dir das Wort auf Deutsch, du schreibst es auf Italienisch.

Als Hinweis gibt's einen Beispielsatz.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf Quiz spielen und los geht's!