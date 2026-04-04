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Wie gut ist dein Touri-Italienisch?

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Wie gut ist dein Touri-Italienisch?

04.04.2026, 12:4204.04.2026, 12:42
Nico Lercher

Liebe Quizzticle Klasse,

Es sind Osterferien! Viele reisen deshalb in den südlich gelegenen italienischen Sprachraum. Wenn du im Verkehr feststeckst, Touri-Zeugs machen willst oder dich noch über das WM-Quali-Ausscheiden der italienischen Nationalmannschaft aufregst, dann solltest du nun deine Sprachfähigkeiten testen. Kennst du diese Wörter auf Italienisch?

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Wir geben dir das Wort auf Deutsch, du schreibst es auf Italienisch.
  • Als Hinweis gibt's einen Beispielsatz.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf Quiz spielen und los geht's!
Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0 Ben fatto!
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 10 Punkten: Ab ins Tessin oder nach Italien mit dir!

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83 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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JefftheBeff
04.04.2026 15:49registriert Juni 2020
„muoviti, cazzo!“ ist umgangssprachlicher als „vai, muoviti!“. Aber das ist italienisch für fortgeschrittene.
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