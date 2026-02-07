recht sonnig
DE | FR
burger
Quiz
Quizzticle

Quiz: Super Bowl‑Halftime‑Acts durch die Jahre: Los! Finde sie heraus!

Kendrick Lamar performs during halftime of the NFL Super Bowl 59 football game between the Kansas City Chiefs and the Philadelphia Eagles, Sunday, Feb. 9, 2025, in New Orleans. (AP Photo/Charlie Riede ...
Die letztjährige Halbzeitshow beim Super Bowl.Bild: AP
Quizzticle

Super-Bowl‑Halftime‑Acts durch die Jahre: Los! Finde sie heraus!

07.02.2026, 12:2107.02.2026, 12:21

Liebe Quizzticle-Klasse,

An diesem Wochenende steigt in New Orleans der legendäre Super Bowl – das grosse Finale der National Football League (NFL). Headliner der Halftime Show ist der 31-jährige Bad Bunny aus Puerto Rico.

Die Halftime Show ist berühmt dafür, dass die grössten Stars der Welt auf der Bühne stehen.

Kendrick Lamar performs during halftime of the NFL Super Bowl 59 football game between the Kansas City Chiefs and the Philadelphia Eagles, Sunday, Feb. 9, 2025, in New Orleans. (AP Photo/Brynn Anderso ...
Kendrick Lamar war 2025 der Headliner der Halbzeitshow beim Super Bowl.Bild: AP

Wie gut kennst du dich mit den vergangenen Acts des Super Bowls aus? Wir haben für dich 30 weltbekannte Künstlerinnen und Künstler zusammengestellt. Deine Aufgabe: Errate sie anhand von Hinweisen!

Und so geht's:

  • Nenne 30 Musikerinnen oder Musiker.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
28–30 Punkte: 6,0 – Du bist der richtig wahre Quarterback des Super Bowls!
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: Trostpreis: Wir schenken dir ein Ticket für den nächsten Super Bowl. Niiiiiiiicht.
Mehr Musik-Quizzticles:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Die Sims» wird verkauft – nun sorgen sich Fans um LGBTQIA+-Inhalte 🎮
1 / 4
«Die Sims» wird verkauft – nun sorgen sich Fans um LGBTQIA+-Inhalte 🎮
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die besten schlechtesten Statuen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Weisst du, wie die Schweiz dieses Jahr gegoogelt hat? Dann beweise dich hier im Quiz
Das Jahr ist schon wieder um und wir fragen uns, womit wir unsere Zeit eigentlich wieder verschwendet haben. Doch was heisst schon verschwendet! Wir haben die Zeit genutzt, um nach den tiefsten Tiefen des menschlichen Wissensschatzes zu graben. Doch wie viel davon weisst du noch? Beweise dich hier im Quiz:
Zur Story