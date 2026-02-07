Die letztjährige Halbzeitshow beim Super Bowl. Bild: AP

Super-Bowl‑Halftime‑Acts durch die Jahre: Los! Finde sie heraus!

Liebe Quizzticle-Klasse,

An diesem Wochenende steigt in New Orleans der legendäre Super Bowl – das grosse Finale der National Football League (NFL). Headliner der Halftime Show ist der 31-jährige Bad Bunny aus Puerto Rico.

Die Halftime Show ist berühmt dafür, dass die grössten Stars der Welt auf der Bühne stehen.

Kendrick Lamar war 2025 der Headliner der Halbzeitshow beim Super Bowl. Bild: AP

Wie gut kennst du dich mit den vergangenen Acts des Super Bowls aus? Wir haben für dich 30 weltbekannte Künstlerinnen und Künstler zusammengestellt. Deine Aufgabe: Errate sie anhand von Hinweisen!



Und so geht's:

Nenne 30 Musikerinnen oder Musiker.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!