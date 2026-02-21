Quizzticle
Noch einmal die volle Winter-Olympia-Dröhnung: Wir nennen Jahr und Land – du den Ort
Liebe Quizzticle-Klasse
Dieses Wochenende gehen die Olympischen Winterspiele in Milano Cortina zu Ende – höchste Zeit also, sich noch einmal die volle Dröhnung Wintersport zu geben. Und genau das machen wir in unserem heutigen Quiz.
Die Winterspiele finden nicht zum ersten Mal in Italien statt. Tatsächlich ist es bereits das dritte Mal seit Beginn der Olympischen Winterspiele 1924, dass Italien Gastgeber ist. Doch an welchen Orten wurden die Spiele jeweils ausgetragen? Genau das wollen wir nun von dir wissen.
Und so geht's
- Zähle alle Orte auf, an denen die Olympischen Winterspiele seit 1924 mindestens einmal stattgefunden haben.
- Wir verraten dir jeweils in welchem Land sich der gesuchte Ort befindet.
- Du musst die Austragungsorte nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.
- Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
21–25 Punkte: 6.0 – Du bist eine krasse Sportskanone!
18–20 Punkte: 5.5
15–17 Punkte: 5.0
12–14 Punkte: 4.5
09–11 Punkte: 4.0
Unter 9 Punkten: Du musst mehr trainieren.....
