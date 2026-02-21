bedeckt, wenig Regen
Quiz zu Olympischen Winterspielen: Wir nennen Jahr und Land – du den Ort

ABD0153_20260211 - BORMIO - ITALIEN: Goldmedaillengewinner und Olympiasieger Franjo Von Allmen (SUI) am Mittwoch, 11. Februar 2026, w
Franjo von Allmen hat bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina insgesamt drei Goldmedaillen im Ski Alpin gewonnen.Bild: APA/APA
Noch einmal die volle Winter-Olympia-Dröhnung: Wir nennen Jahr und Land – du den Ort

21.02.2026, 12:3721.02.2026, 12:37

Liebe Quizzticle-Klasse

Dieses Wochenende gehen die Olympischen Winterspiele in Milano Cortina zu Ende – höchste Zeit also, sich noch einmal die volle Dröhnung Wintersport zu geben. Und genau das machen wir in unserem heutigen Quiz.

Die Winterspiele finden nicht zum ersten Mal in Italien statt. Tatsächlich ist es bereits das dritte Mal seit Beginn der Olympischen Winterspiele 1924, dass Italien Gastgeber ist. Doch an welchen Orten wurden die Spiele jeweils ausgetragen? Genau das wollen wir nun von dir wissen.

Und so geht's

  • Zähle alle Orte auf, an denen die Olympischen Winterspiele seit 1924 mindestens einmal stattgefunden haben.
  • Wir verraten dir jeweils in welchem Land sich der gesuchte Ort befindet.
  • Du musst die Austragungsorte nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
21–25 Punkte: 6.0 – Du bist eine krasse Sportskanone!
18–20 Punkte: 5.5
15–17 Punkte: 5.0
12–14 Punkte: 4.5
09–11 Punkte: 4.0
Unter 9 Punkten: Du musst mehr trainieren.....
