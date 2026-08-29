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Quiz: Nenne die zweitgrössten Städte dieser 40 europäischen Länder

Ein kleiner Tipp: Diese Strassenzüge befinden sich in der zweitgrössten Stadt Spaniens.
Ein kleiner Tipp: Diese Strassenzüge befinden sich in der zweitgrössten Stadt Spaniens.Bild: Shutterstock
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Willst du die Nummer 1 sein, musst du die Nummer 2 dieser 40 Länder kennen

Buzz Aldrin war als einer von ganz wenigen Menschen auf dem Mond. Fantastisch, aber in den Augen vieler war er halt doch «nur» Zweiter hinter Neil Armstrong. So wie die 40 gesuchten Städte zwar gross, aber doch bloss die Nummer 2 im eigenen Land sind.
29.08.2026, 12:20

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute gibt's wieder einmal eine Geografie-Prüfung und zwar eine ziemlich knifflige. Wir treten bewusst aus dem Schatten der europäischen Hauptstädte wie Wien, Paris oder Rom, die jedes Kind kennt, und suchen für 40 Länder Europas die zweitgrösste Stadt.

Europas ewige Zweitplatzierte fristen ein ungerechtes Nischendasein, obwohl in ihnen mindestens so viel Geschichte, Wirtschaftskraft und Lebensgefühl steckt wie in den Hauptstädten selbst. Manche dieser Städte holen sogar auf: In einigen Ländern trennen Nummer 1 und Nummer 2 nur noch ein paar Zehntausend Einwohner, anderswo klafft eine ganze Metropolen-Liga dazwischen.

Wer hier mitreden will, braucht mehr als das klassische Hauptstadt-Wissen aus dem Geografieunterricht – gefragt ist echte Europa-Kennerschaft. Zeig uns, dass du nicht nur die Sieger, sondern auch die Verfolger kennst, sonst bleibst du selbst für immer nur die Nummer 2.

Viel Spass!

Und so geht's!

  • Von 40 europäischen Ländern suchen wir die zweitgrösste Stadt gemessen an der Bevölkerungszahl.
  • Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown von 25 Minuten.
  • Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!
Der Notenschlüssel
36 bis 40 Punkte: 6,0. Wow! Bist du Reiseführer?
32 bis 35 Punkte: 5,5
28 bis 31 Punkte: 5,0
24 bis 27 Punkte: 4,5
20 bis 23 Punkte: 4,0
Weniger als 20 Punkte: Nachsitzen und Städte büffeln!

(pre/ram)

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