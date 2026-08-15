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Tier-Quiz: In welchem Land leben diese Tiere?

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Wo leben eigentlich Quokkas?Bild: pinterest
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1 Land 1 Tier – sag, wo es lebt oder das Quokka wird traurig

15.08.2026, 11:5915.08.2026, 12:15
Nico Lercher

Liebe Quizzticle-Klasse,

Einige Tiere gibt's nur in einem Land. Sie sind Endemiten, weil sie nur an einem Ort vorkommen. Kängurus zum Beispiel gibt es nur in Australien. Die in Zoos etc. zählen nicht. Und auch nicht das ausgebüxte von letzter Woche im Aargau. Wir geben dir den Endemit, du uns das Land.

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Wir geben dir das Tier, du schreibst, in welchem Land es lebt.
  • Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!
  • In der Slideshow siehst du alle Tiere

Quizzticle: Die Endemiten

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Quizzticle: Die Endemiten

Zwei Komodowarane.
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Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0. Heisst dein Papi Andreas Moser?
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 11 Punkten: Okay, subito alle googeln und auswendig lernen.

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