Dieser (hier zensierte) junge Mann kommt womöglich auch vor. Bild: IMAGO / Album/ watson

Quizzticle

Nenne die Comic-Figuren – oder du darfst nur noch das Telefonbuch lesen

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Liebe Quizzticle-Klasse,

Viele von euch sind – das wünschen wir euch zumindest – an einem tollen Ort in den Sommerferien. Da gibt's üblicherweise endlich mal etwas Zeit, um zu lesen, wie wir es als Kind früher gemacht haben. Damals nahmen viele von uns aber noch nicht die dicken Wälzer-Romane in die Hand, sondern griffen gerne mal zu etwas Lockerem – etwa Comics.

Heute wollen wir von euch herausfinden, wie viel von damals noch bei euch hängengeblieben ist. Aber Achtung: Ganz einfach ist es nicht. Zwar haben wir einige der klassischen Figuren von René Goscinny eingebaut – der übrigens in wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre –, aber auch einige Figuren, die hierzulande vielleicht etwas weniger populär oder eher in TV-Cartoons zu sehen sind.

Viel Spass!

Und so geht's:

Wir beschreiben dir eine Comicfigur. Du nennst uns jeweils den richtigen Namen.

Achtung: Es sind nicht nur menschliche Wesen dabei, sondern auch einige Tiere oder zumindest tierähnliche Gestalten.

Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!