sonnig31°
DE | FR
burger
Quiz
Spass

Quiz: Nenne diese Comicfiguren anhand der Beschreibung

Obelix zensiert
Dieser (hier zensierte) junge Mann kommt womöglich auch vor.Bild: IMAGO / Album/ watson
Quizzticle

Nenne die Comic-Figuren – oder du darfst nur noch das Telefonbuch lesen

08.08.2026, 11:5008.08.2026, 11:50

Liebe Quizzticle-Klasse,

Viele von euch sind – das wünschen wir euch zumindest – an einem tollen Ort in den Sommerferien. Da gibt's üblicherweise endlich mal etwas Zeit, um zu lesen, wie wir es als Kind früher gemacht haben. Damals nahmen viele von uns aber noch nicht die dicken Wälzer-Romane in die Hand, sondern griffen gerne mal zu etwas Lockerem – etwa Comics.

Heute wollen wir von euch herausfinden, wie viel von damals noch bei euch hängengeblieben ist. Aber Achtung: Ganz einfach ist es nicht. Zwar haben wir einige der klassischen Figuren von René Goscinny eingebaut – der übrigens in wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre –, aber auch einige Figuren, die hierzulande vielleicht etwas weniger populär oder eher in TV-Cartoons zu sehen sind.

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Wir beschreiben dir eine Comicfigur. Du nennst uns jeweils den richtigen Namen.
  • Achtung: Es sind nicht nur menschliche Wesen dabei, sondern auch einige Tiere oder zumindest tierähnliche Gestalten.
  • Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!
Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0. Comic-Connaisseur!
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 11 Punkten: Um Kapitän Haddock zu zitieren: Hagel und Granaten! Donnerwetter noch mal!

Mehr Quizzticles:

Quizzticle
Nenne diese Mundart-Lieder oder du darfst heute keine Bratwurst essen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Deine Nacht mit nervtötenden Stechmücken – in 12 (vermutlich) wahren Memes
1 / 14
Deine Nacht mit nervtötenden Stechmücken – in 12 (vermutlich) wahren Memes
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mundartsänger Baschi über seine Musik und einen Leo-Tanga
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
30 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
30
Die grösste WM der Geschichte ist vorbei – hast auch du das Zeug zum Weltmeister?
Nach über fünf Wochen und 104 Partien endete die bisher grösste Fussball-WM der Geschichte mit dem Final zwischen Spanien und Argentinien. Wir wollen im Quiz nun testen, wie viel dir von der Weltmeisterschaft noch geblieben ist.
Am Sonntagabend endete die Fussball-WM in Nordamerika mit dem 104. und letzten Spiel. Erstmals nahmen 48 Länder an einer Weltmeisterschaft teil und über 100 Partien konnten mitverfolgt werden. Möchtest du wissen, wie viel bei dir von der XXL-WM noch bei dir hängengeblieben ist? Dann teste dein WM-2026-Wissen in unserem Quiz.
Zur Story