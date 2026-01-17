Quizzticle
Nenne die Länder mit den meisten Weltkulturerbe-Stätten – oder du musst ins Museum
Liebe Quizzticle-Klasse
Die Nachrichten werden aktuell von einem Land beherrscht, das auf eine rund 2500-jährige Geschichte zurückblicken kann. Es ist darum kaum verwunderlich, dass dort so manche Unesco-Weltkulturerbe-Stätte zu finden ist.
Das nehmen wir zum Anlass, hier die 20 Länder mit den meisten Unesco-Weltkulturerbe-Stätten abzufragen. Als Hinweis gibt es jeweils ein Beispiel aus dem jeweiligen Land.
Viel Spass!
Und so geht's:
- Nenne die 20 Länder.
- Als Hilfe bekommst du ein Beispiel einer Unesco-Weltkulturerbe-Stätte aus dem jeweiligen Land.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
19–20 Punkte: 6,0 – Kultur-Kenner!
17–18 Punkte: 5,5
14–16 Punkte: 5,0
12–13 Punkte: 4,5
10–11 Punkte: 4,0
Unter 10 Punkten: Ab ins Museum!
