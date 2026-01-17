Dieses Weltkulturerbe ist auch auf der Liste. Aber wo liegt es? Bild: www.imago-images.de

Quizzticle

Nenne die Länder mit den meisten Weltkulturerbe-Stätten – oder du musst ins Museum

Raphael Bühlmann Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Quizzticle-Klasse

Die Nachrichten werden aktuell von einem Land beherrscht, das auf eine rund 2500-jährige Geschichte zurückblicken kann. Es ist darum kaum verwunderlich, dass dort so manche Unesco-Weltkulturerbe-Stätte zu finden ist.

Das nehmen wir zum Anlass, hier die 20 Länder mit den meisten Unesco-Weltkulturerbe-Stätten abzufragen. Als Hinweis gibt es jeweils ein Beispiel aus dem jeweiligen Land.

Viel Spass!

Und so geht's:

Nenne die 20 Länder.

Als Hilfe bekommst du ein Beispiel einer Unesco-Weltkulturerbe-Stätte aus dem jeweiligen Land.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!