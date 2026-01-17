wechselnd bewölkt
Wissen

Quiz: Nenne die Länder mit den meisten Unesco-Weltkulturerbe-Stätten

Das Grabmal des Kyros II., archäologische Stätte von Pasargadae, UNESCO-Weltkulturerbe, Persien, Iran, Asien iblest01346257 Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechte ...
Dieses Weltkulturerbe ist auch auf der Liste. Aber wo liegt es?Bild: www.imago-images.de
Quizzticle

Nenne die Länder mit den meisten Weltkulturerbe-Stätten – oder du musst ins Museum

17.01.2026, 11:5817.01.2026, 11:58
Raphael Bühlmann
Raphael Bühlmann

Liebe Quizzticle-Klasse

Die Nachrichten werden aktuell von einem Land beherrscht, das auf eine rund 2500-jährige Geschichte zurückblicken kann. Es ist darum kaum verwunderlich, dass dort so manche Unesco-Weltkulturerbe-Stätte zu finden ist.

Das nehmen wir zum Anlass, hier die 20 Länder mit den meisten Unesco-Weltkulturerbe-Stätten abzufragen. Als Hinweis gibt es jeweils ein Beispiel aus dem jeweiligen Land.

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Nenne die 20 Länder.
  • Als Hilfe bekommst du ein Beispiel einer Unesco-Weltkulturerbe-Stätte aus dem jeweiligen Land.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Quizzticle
Der Notenschlüssel
19–20 Punkte: 6,0 – Kultur-Kenner!
17–18 Punkte: 5,5
14–16 Punkte: 5,0
12–13 Punkte: 4,5
10–11 Punkte: 4,0
Unter 10 Punkten: Ab ins Museum!
Architektur: Diese Bilder zeigen, warum Sempach ein ausgezeichnetes Städtchen ist
1 / 18
Architektur: Diese Bilder zeigen, warum Sempach ein ausgezeichnetes Städtchen ist
Der Schweizer Heimatschutz zeichnet die Luzerner Kleinstadt Sempach mit dem Wakkerpreis 2017 aus. Bild: Postmoderner Neubau integriert Altbauteil von Ende des 15. Jahrhundersts. Architekt: Werner Hunziker.
quelle: keystone / gaetan bally
Die «Sakura»-Zeit bringt die Touristen nach Japan
Video: srf
