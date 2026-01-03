Hier wäre das Leben bestimmt, ungestört und ruhig Bild: Shutterstock

Quizzticle

Nenne die 20 Länder mit den wenigsten Einwohnern oder verreise nie mehr

Liebe Quizzticle-Klasse

Weihnachten und der Start ins neue Jahr liegen hinter euch. Zu dieser Zeit gehören neben viel Essen und Feiern auch viele Treffen mit Familie und Freunden. Somit blieb kaum Zeit, sich zu erholen oder sich etwas zurückzuziehen.

Und wo ist es wohl ruhiger als bei euch zu Hause am Weihnachtsfest, mit Tanten und Onkeln 8. Grades, die ihr noch nie gesehen habt? Genau, in den Ländern und Territorien (gemäss ISO-3166-1-Kodierliste) mit den wenigsten Einwohnern.

Nenne also die 20 Länder und abhängigen Gebiete, mit den wenigsten Einwohnern.

Zugegeben, und als kleiner Tipp voraus, die meisten davon sind Inseln und Inselstaaten. Also wären sie auch perfekt, um sich nach dem ganzen Stress zu erholen.

Viel Spass beim Quizzen!

Und so geht's:

Zähle die 20 Länder mit den wenigsten Einwohnern der Welt auf.

Als Hilfe erhältst du weitere Fakten über die Länder.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel 16–20 Punkte: 6,0 – Profi!

13–15 Punkte: 5,5

10–12 Punkte: 5,0

8–9 Punkte: 4,5

5-7 Punkte: 4,0

Unter 5 Punkten: Bleib doch bei deiner Grossfamilie!

