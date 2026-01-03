Quizzticle
Nenne die 20 Länder mit den wenigsten Einwohnern oder verreise nie mehr
Liebe Quizzticle-Klasse
Weihnachten und der Start ins neue Jahr liegen hinter euch. Zu dieser Zeit gehören neben viel Essen und Feiern auch viele Treffen mit Familie und Freunden. Somit blieb kaum Zeit, sich zu erholen oder sich etwas zurückzuziehen.
Und wo ist es wohl ruhiger als bei euch zu Hause am Weihnachtsfest, mit Tanten und Onkeln 8. Grades, die ihr noch nie gesehen habt? Genau, in den Ländern und Territorien (gemäss ISO-3166-1-Kodierliste) mit den wenigsten Einwohnern.
Nenne also die 20 Länder und abhängigen Gebiete, mit den wenigsten Einwohnern.
Zugegeben, und als kleiner Tipp voraus, die meisten davon sind Inseln und Inselstaaten. Also wären sie auch perfekt, um sich nach dem ganzen Stress zu erholen.
Viel Spass beim Quizzen!
Und so geht's:
- Zähle die 20 Länder mit den wenigsten Einwohnern der Welt auf.
- Als Hilfe erhältst du weitere Fakten über die Länder.
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
16–20 Punkte: 6,0 – Profi!
13–15 Punkte: 5,5
10–12 Punkte: 5,0
8–9 Punkte: 4,5
5-7 Punkte: 4,0
Unter 5 Punkten: Bleib doch bei deiner Grossfamilie!
13–15 Punkte: 5,5
10–12 Punkte: 5,0
8–9 Punkte: 4,5
5-7 Punkte: 4,0
Unter 5 Punkten: Bleib doch bei deiner Grossfamilie!
QuizzticleWeitere Games
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele Hauptstädte der US-Bundesstaaten kennst du?
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du die 30 häufigsten Baumarten der Schweiz?
Jetzt spielen
Quizzticle
31 berühmte Zitate – aus welchem Film stammen sie?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 50 kältesten Länder der Welt kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Willst du die Nummer 1 sein, musst du die Nummer 2 dieser 40 Länder kennen
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du die Feiertage in der Schweiz?
Jetzt spielen
Quizzticle
Erkenne diese 50 Flughäfen am Kürzel oder du endest wie BER
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 45 Binnenländer kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Die 30 höchsten Schweizer Passstrassen – kennst du alle?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 59 Disney-Meisterwerke kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 50 grössten Städte in Italien kennst du?
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du die 19 häufigsten deutschen Wörter?
Jetzt spielen
Quizzticle
Welche Länder haben weltweit am meisten Einwohner?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie gut kennst du die Schweizer Nachbarländer?
Jetzt spielen
Quizzticle
Aufgepasst! Gesucht sind die 25 längsten Schweizer Flüsse