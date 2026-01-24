freundlich
Quiz: Wir erzählen dir 30 Plots – du errätst den Film

Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, and Ke Huy Quan in Zoomania 2 (2025)
Gönn dir wieder einmal einen Filmabend.Bild: disney
Animationsfilme JA – Quizzen über Animationsfilme JAAAAA

24.01.2026, 16:1824.01.2026, 16:18

Liebe Quizzticle-Klasse,

Einige haben ihren letzten vielleicht in der Kindheit geschaut. Andere schauen sie immer noch. Animationsfilme. Die gehen doch immer.

Wir geben dir den Plot von 30 verschiedenen Animationsfilmen. Du sollst uns den Titel des Filmes liefern.

Mach mit und gleichzeitig hast du wieder neue Inspo, was du als Nächstes glotzen kannst.

Und so geht's:

  • Nenne 30 bekannte Animationsfilme.
  • Gib den Originaltitel oder den deutschen Titel an.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
26–30 Punkte: 6,0 Tip Tobias, du bist grossartig!
23–25 Punkte: 5,5
18–22 Punkte: 5,0
15–17 Punkte: 4,5
11–14 Punkte: 4,0
Unter 11 Punkten: Cmon, das wäre Allgemeinwissen!
