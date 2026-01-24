Gönn dir wieder einmal einen Filmabend. Bild: disney

Quizzticle

Animationsfilme JA – Quizzen über Animationsfilme JAAAAA



Liebe Quizzticle-Klasse,

Einige haben ihren letzten vielleicht in der Kindheit geschaut. Andere schauen sie immer noch. Animationsfilme. Die gehen doch immer.

Wir geben dir den Plot von 30 verschiedenen Animationsfilmen. Du sollst uns den Titel des Filmes liefern.



Mach mit und gleichzeitig hast du wieder neue Inspo, was du als Nächstes glotzen kannst.

Und so geht's:

Nenne 30 bekannte Animationsfilme.

Gib den Originaltitel oder den deutschen Titel an.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!