Akylas aus Griechenland freut sich auf heute Abend. Bild: keystone

ESC

Nenne diese Schweizer ESC-Vertreter – sonst musst du heute früh ins Bett

Nico Lercher Folge mir

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Liebe Quizzticle Klasse,

Heute ist das Finale des Eurovision Song Contest 2026. Aus diesem Grund gibt es heute etwas für die ESC-Nerds unter euch. Die Schweiz schneidet nicht immer so toll ab, wie in jüngster Zeit, weshalb einige Vertreterinnen und Vertreter vergessen gegangen sind. Das ändern wir mit diesem Quizzticle. Und zwar wollen wir wissen, wer an den letzten 20 ESCs die Schweiz vertreten hat.

Und so geht's:

Wir nennen den Song sowie einen Hinweis. Du nennst die Person/Band.



Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.



Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drück auf Quiz spielen und los geht's!