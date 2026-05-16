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Nenne alle Schweizer ESC-Vertreter der letzten 20 Jahre

epa12951990 Akylas of Greece celebrates after the first semi-final of the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 12 May 2026. The second semi-final of the ESC 2026 is scheduled for 14 ...
Akylas aus Griechenland freut sich auf heute Abend.Bild: keystone
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Nenne diese Schweizer ESC-Vertreter – sonst musst du heute früh ins Bett

16.05.2026, 12:0616.05.2026, 12:06
Nico Lercher

Liebe Quizzticle Klasse,

Heute ist das Finale des Eurovision Song Contest 2026. Aus diesem Grund gibt es heute etwas für die ESC-Nerds unter euch. Die Schweiz schneidet nicht immer so toll ab, wie in jüngster Zeit, weshalb einige Vertreterinnen und Vertreter vergessen gegangen sind. Das ändern wir mit diesem Quizzticle. Und zwar wollen wir wissen, wer an den letzten 20 ESCs die Schweiz vertreten hat.

Und so geht's:

  • Wir nennen den Song sowie einen Hinweis. Du nennst die Person/Band.
  • Achte auf die korrekte Schreibweise. Wir haben versucht, auch einige ähnliche Schreibweisen als korrekt zu erfassen, aber sicher ist sicher.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drück auf Quiz spielen und los geht's!
Der Notenschlüssel
18-20 Punkte: Gratulation
15-17 Punkte: 5,5
12-14 Punkte: 5,0
9-11 Punkte: 4,5
6-8 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: Die nächsten 20 Jahre ESC schauen damit das nicht nochmal passiert!

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Heute gehen wir zusammen zum Tierarzt (Keine Sorge, es wird cute!)
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