Will das Ruder an die jüngere Generation übergeben: SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Bild: keystone

Hat er das wirklich gesagt? Beweise hier, wie gut du Andreas Glarner kennst

Mit Andreas Glarner tritt eine Grösse der SVP ab. Seine Polit-Karriere wurde von umstrittenen Social-Media-Beiträgen und Zitaten geprägt. Doch was hat er wirklich auch getan oder gesagt? Beweise hier dein Wissen im Quiz.

Leo Helfenberger Folge mir

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«Es ist Zeit, beide Ämter in jüngere, kraftvolle Hände zu legen», mit diesen Worten verkündete Andreas Glarner am SVP-Kantonalparteitag am Mittwochabend in Oberwil-Lieli seinen Rücktritt aus der Politik. Er gibt sowohl seinen Nationalratssitz als auch sein Amt als SVP-Kantonalpräsident im Aargau auf.

Glarner sitzt seit 2015 im Nationalrat. Seine Politik wurde über die letzten zehn Jahre von diversen Skandalen und Gerichtsverfahren begleitet. Doch was hat sich wirklich zugetragen – und was ist frei erfunden? Teste hier dein Wissen zu Glarners Polit-Karriere:

10 Fragen Schweiz Andreas Glarner im Rückblick Kennst du Andreas Glarner? Dann beweise hier im Quiz, ob du Fakt und Fiktion trennen kannst.