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Andreas Glarner: Seine umstrittensten Zitate und Skandale im Quiz

Andreas Glarner, SVP-AG, spricht an der Fruehjahrssession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 5. Maerz 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Andreas Becker)
Will das Ruder an die jüngere Generation übergeben: SVP-Nationalrat Andreas Glarner.Bild: keystone

Hat er das wirklich gesagt? Beweise hier, wie gut du Andreas Glarner kennst

Mit Andreas Glarner tritt eine Grösse der SVP ab. Seine Polit-Karriere wurde von umstrittenen Social-Media-Beiträgen und Zitaten geprägt. Doch was hat er wirklich auch getan oder gesagt? Beweise hier dein Wissen im Quiz.
27.08.2026, 11:5327.08.2026, 12:05
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

«Es ist Zeit, beide Ämter in jüngere, kraftvolle Hände zu legen», mit diesen Worten verkündete Andreas Glarner am SVP-Kantonalparteitag am Mittwochabend in Oberwil-Lieli seinen Rücktritt aus der Politik. Er gibt sowohl seinen Nationalratssitz als auch sein Amt als SVP-Kantonalpräsident im Aargau auf.

Glarner sitzt seit 2015 im Nationalrat. Seine Politik wurde über die letzten zehn Jahre von diversen Skandalen und Gerichtsverfahren begleitet. Doch was hat sich wirklich zugetragen – und was ist frei erfunden? Teste hier dein Wissen zu Glarners Polit-Karriere:

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Andreas Glarner im Rückblick

Kennst du Andreas Glarner? Dann beweise hier im Quiz, ob du Fakt und Fiktion trennen kannst.

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13 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Christian Mueller (1)
27.08.2026 12:00registriert Januar 2016
Gut, ist der bald weg. Leider ist Hass wie eine Medusa, geht einer, kommen 2 nach.
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Zeige, wie frei dein Verstand ist, und nenne diese verbotenen Bücher
Liebe Quizzticle-Klasse,
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