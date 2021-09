Bist du Gipfelstürmer oder ein Fall für die Rega? Hier kommt das Wander-Quiz Bild: Shutterstock

Wandern boomt und das Outdoor-Geschäft floriert – seit der Pandemie mehr denn je. Doch ein guter Schuh macht noch lange keinen Gipfelstürmer, dazu brauchts einiges mehr. Wie viel Wander-Experte steckt in dir?

Die Pandemie hat einen nie da gewesenen Wander-Boom ausgelöst. Die Absätze im Outdoor-Fachhandel sind in der Schweiz um 50 Prozent in die Höhe geschnellt. Wer also 2019 noch Wanderschuhe aus dem vorigen Jahrtausend im Keller stehen hatte, hat seit diesem Sommer bestimmt das neueste Paar ultraleichter Nylon-Finken mit Gore-Tex-Membranen, Alpaka-Leder-Zunge und Bridgestone-Grobkörnung-Sohle Wanderschuhe.

Doch auch der beste Schuh hilft dir nicht weiter, wenn du den Wegweiser nicht verstehst oder die Wanderkarte falsch herum hältst. Denn schon der Schutzpatron der Wanderer wusste (ziemlich sicher): Der Schuh bringt nicht dich über den Berg – sondern du den Schuh.