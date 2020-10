Quiz

2. Der Name Graubünden für den Kanton wurde vom politisch wichtigsten Bund (Grauer Bund) hergeleitet. 1442 wurde dieser erstmals genannt. In welchem Zusammenhang?

Weil die Berge im Sommer grau leuchteten, wurde die Region von den Einheimischen so genannt.

Es war wohl ein Spottname für das Gebiet von Zürchern und Österreichern.

Damals war in den Bündner Tälern Nebel verbreitet.