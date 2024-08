Eine «generische» Grossstadt im frühen 20. Jahrhundert. Bild: iStockphoto

Nenne die 20 grössten Städte der Welt – im Jahre 1924

Heut leben in der Schweiz 75 Prozent der Bevölkerung in Städten. Vor 200 Jahren waren es nur gerade 10 Prozent der Bevölkerung. Diese starke Bedeutungszunahme von Städten hat ein Quizzticle verdient.

Liebe Quizzticle-Klasse

Vor einhundert Jahren war die Welt noch eine ganz andere. Unter den 20 grössten Städten der Welt waren damals zwölf in Europa oder Nordamerika gelegen. Heute sind es nur noch deren zwei. Interessant ist auch, dass keine einzige Stadt in Afrika ist. Kairo schrammt mit einer Bevölkerung von knapp einer Million dabei haarscharf an der Top 20 vorbei.

Der Fairness halber muss man anfügen, dass speziell die Daten in Südostasien, China und Afrika nicht ganz komplett sind. In zeitgenössischen Quellen werden aber ebenfalls kaum Städte aus diesen Regionen erwähnt.

Viel Glück beim Rötlen!

Und so geht's:

Nenne die 20 gesuchten Städte, es sind zum Teil alte Namen gestattet.

Als Hilfe bekommst du den Kontinent, auf dem die Stadt liegt sowie die damalige Einwohnerzahl.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

