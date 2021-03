Quiz

Spass

Das einzig wahre Quiz zur Pollensaison: Sex oder Heuschnupfen?



Das einzig wahre Quiz zur Pollensaison: Sex oder Heuschnupfen?

Der Frühling sorgt nicht nur für Frühlingsgefühle, sondern auch hie und da für einen lästigen Heuschnupfen. Visuell entlädt sich beides kurioserweise sehr ähnlich.

Nicht alle haben das Glück, den Frühling einfach so geniessen zu können, denn die Pollenbelastung in der Frühlingsluft fördert bei manchen von uns heftigen Heuschnupfen zutage. Will heissen: Es wird geniest, was das Taschentuch hält. Und auch wenn es appetitlicheres gibt, als den Niesreflex, so ist es schwer zu bestreiten, dass das Gefühl eines inbrünstigen Niesers wunderbar ist. Zumindest bis der nächste ansteht.

Ein wunderbares Gefühl kennen wir natürlich auch von anderswo. Dem Schlafzimmer zum Beispiel. Nach einer richtig guten Nacht mit erholsamem Schlaf. Oder vom Sex. Beides voll okay. In dieser Hinsicht also kein Wunder, dass sich Niesen und Sex auch visuell ähneln. Zumindest, wenn man sich auf das Gesicht der Beteiligten konzentriert.

Stelle deine Fachkenntnis unter Beweis und unterscheide Sexbilder von Niesbildern. Wer hier brillieren will, muss die Unschuld seines/ihres Gemüts wohl oder übel ablegen. Sorry.

Quiz 1. Was meinst du? Heuschnupfen oder Sex? Heuschnupfen Sex 2. Und hier? Pollen oder Liebesspiel? Pollen Liebesspiel 3. Nieser oder Orgasmus? Nieser Orgasmus 4. Um was handelt es sich hier? Pfnüsel Liebkosung 5. Eher «Hatschi» oder «Haa... aaaah»? «Hatschi» «Haa... aaaah» 6. Ist das eher eine allergische Reaktion oder eine libidinöse Entladung? Allergische Reaktion Libidinöse Entladung 7. Auch hier eine schwierige Frage ... Pollenallergie Liebesmagie 8. Was geht da gleich ab? Die Libido Der Nieser 9. Was ist unsere Meinung zu diesem jungen Herr? Es ist ein erregter Herr. Es ist ein niesender Herr. 10. Wie ist dieses Bild zu deuten? Schnupfen Wolke 7 11. Okay, aber das ist klar, oder? Ja, denn es ist Heuschnupfen. Ja, denn es ist ein Porno. 12. Was fangen wir mit diesem Bild an? Wir verorten es in der Sexualkunde. Wir verorten es in der Pollenkunde. 13. Koitus oder Pollinose? Koitus Pollinose 14. Hierzu eine Meinung? Geschlechtsakt Allergienqual 15. Und zu guter Letzt? Niesreflex Ejakulation

Noch mehr Unterhaltendes zum Thema Sex und Pollen:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wenn Jodel Sex mit Fussball-Floskeln kommentiert … Sex und Heutschnupfen haben so viel gemeinsam ... Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter