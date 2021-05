Interview

McTavish spielte für Zug und Rappi: «In den Playoffs geschehen manchmal verrückte Dinge»

Dale McTavish spielte einst für Rappi und Zug. Für wen im Playoff-Halbfinal sein Herz schlägt? Eine schwierige Frage ... Im Interview spricht der 49-jährige Kanadier ausserdem über seinen Sohn Mason McTavish, der im NHL-Draft 2021 in der ersten Runde gezogen werden dürfte.

Dale McTavish spielte für beide Vereine, die nun im Halbfinal aufeinandertreffen. Mit Rapperswil-Jona, seinem ersten Team in der Schweiz, bestritt er fünf Saisons (2000 bis 2005). Und dies mit Erfolg: Zweimal war er Topskorer der Ostschweizer, zweimal zweitbester – jeweils hinter einem Landsmann: einmal hinter Mike Richard, einmal hinter Stacy Roest. Vor allem aber schoss er die St.Galler in den Playoffs 2003 fast in den Halbfinal gegen die klar favorisierten ZSC Lions, für die er später …