Das bewegende Interview von Ajoie-Topskorer Devos: «Ich wollte unbedingt hier bleiben»

Der HC Ajoie hat es geschafft: Zum dritten Mal nach 1988 und 1992 steigen die Jurassier in die höchste Spielklasse des Schweizer Eishockeys auf. Am Ende war es ein Zittern und Bangen. Nach dem wichtigen Sieg in Kloten in Spiel 5 besiegelte Ajoie den Aufstieg im sechsten Duell der Finalserie mit einem nervenaufreibenden 5:4-Sieg nach Verlängerung. Das goldene Tor erzielte Matthias Joggi in der 72. Minute.

Grossen Anteil an der Wende vom 2:4 zum 5:4 hatte einmal mehr auch Philip-Michaël Devos. Der …