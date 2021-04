Quiz

Sport

Quiz: Erkennst du 20 Hockey-Spieler anhand ihrer Karrierestationen?



Erkennst du diese 20 National-League-Spieler nur anhand ihrer Karrierestationen?

Jetzt geht es endlich so richtig los mit den Playoffs. Bist du bereit dafür? Das musst du jetzt in diesem Quiz beweisen und so viele National-League-Spieler wie möglich einzig an ihren Karriere-Stationen erkennen.

Durchlesen! So funktioniert es:

Wir zeigen dir den Karriereverlauf von Eishockeyspielern. Du schreibst, wer gesucht ist.

Es reicht, nur den Nachnamen des gesuchten Spielers einzugeben.

Logge die Antworten mit der Enter-Taste («Return» auf dem Smartphone) ein. Nicht auf den grünen Button klicken!

Weisst du die Antwort nicht, stehen dir zwei Hinweise zur Verfügung (in diesem Fall darfst du auf den grünen Button klicken): Die Position, auf der der Spieler spielt und seine Nationalität (unabhängig davon, ob er als Lizenzschweizer gilt). Achtung: Jeder verwendete Tipp gibt einen Punkt Abzug!

Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst.

Viel Erfolg!

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

(Quelle: Wikipedia)

Mehr Quiz-Spass

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Logos der Schweizer Klubs, wenn sie NHL-Teams wären Despacito mit Eishockey-Spielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter