Kein anderer Spieler hat für sein Land mehr Tore erzielt als dieser FCZ-Stürmer, der von St.Gallens Marc Zellweger bedrängt wird. Bild: keystone

Kennst du die Rekord-Nationalspieler und -Torschützen dieser 30 Länder?

Vermutlich kennst du den erfolgreichsten Torjäger in der portugiesischen Fussballgeschichte. Und von jenem aus Argentinien dürftest du auch schon gehört haben. Doch wie sieht es darüber hinaus mit deinem Wissen aus?

Für das Schweizer Fussball-Nationalteam beginnt die Vorbereitung auf das Highlight des Jahres: Die EM 2024 in Deutschland. Dort trifft sie im Juni der Reihe nach auf Ungarn, Schottland und den Turniergastgeber.

Den Auftakt in das Länderspiel-Jahr bilden zwei Reisen in andere Länder. Am Samstag, 23. März, spielt die Schweiz in Kopenhagen gegen Dänemark. Drei Tage später, am Dienstag, 26. März, tritt die Mannschaft von Trainer Murat Yakin rund 1200 Kilometer westlich in Dublin gegen Irland an.

Einen neuen Rekordtorschützen wird die Nati in diesen beiden Test-Länderspielen nicht erhalten: Der aktuell beste Torschütze des Landes hat 13 Treffer weniger erzielt als der Gesuchte in diesem Quiz. Du kennst ihn sicher – andere Namen sind Knacknüsse!

Wichtig, bevor du loslegst:

Gesucht sind die Rekord-Nationalspieler und -torschützen von 30 Fussball-Nationen.

Als Hinweise erhältst du das Land, die Anzahl Länderspiele und Anzahl Tore der gesuchten Spieler.

Es reicht, wenn du den Nachnamen des Spielers eingibst.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Name richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's.

Viel Erfolg!

Und noch ein Gratis-Tipp, weil du es bist: Hat einer über hundert Länderspiele auf dem Buckel und dabei kein Tor erzielt, ist der Gesuchte höchstwahrscheinlich Torhüter.

Deine Note 53-63 Punkte: 6

49-52 Punkte: 5,5

43-48 Punkte: 5

37-42 Punkte: 4,5

31-36 Punkte: 4

Unter 30 Punkte: Nachsitzen!​