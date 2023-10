Quizzticle

Kennst du alle Bundesliga-Klubs der letzten fünf Jahre? Bild: www.imago-images.de

Die Länderspielpause ist vorbei, der Ligabetrieb startet wieder. Aber weisst du überhaupt, wer da spielt? Kennst du alle Klubs, die seit 2019/20 in einer der europäischen Top-5-Ligen gespielt haben? Wir testen dein Wissen und fangen mit der Bundesliga an.

Vor etwas mehr als 60 Jahren startete die Bundesliga mit 16 Teams in ihre erste Saison – in der 61. Auflage sind nur noch fünf dieser Klubs im deutschen Oberhaus vertreten. Klubs wie Preussen Münster, der 1. FC Saarbrücken oder MSV Duisburg, die alle als Bundesligisten starteten, spielen mittlerweile nur noch in der 3. Liga. Dafür kämpfen nun Klubs um den Titel, die es damals noch gar nicht gab.

Insgesamt haben 57 Vereine an der Bundesliga teilgenommen, der 57. stieg erst im vergangenen Mai aus der 2. Liga auf. Wir wollen von dir nur 24 Klubs wissen – nämlich jene, die in mindestens einer der letzten fünf Saisons in der höchsten deutschen Liga vertreten waren. Ganz einfach, oder?

Und so geht's:

Nenne den Namen des Klubs.

In den meisten Fällen genügt der Name der Stadt oder auch der Beiname des Klubs.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Als Hinweis stehen dir die Saisons, in denen der Klub in den letzten fünf Jahren in der Bundesliga vertreten war, zur Verfügung.

Die Klubs sind alphabetisch nach dem Namen der Stadt, aus der sie kommen, geordnet.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's.

Der Notenschlüssel 24 Punkte: 6,0

22 bis 23 Punkte: 5,5

19 bis 21 Punkte: 5,0

16 bis 18 Punkte: 4,5

13 bis 15

Punkte: 4,0

Weniger als 13 Punkte: Zwangsabstieg!