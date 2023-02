Federer und Wawrinka wurden in Peking Olympiasieger – aber an den Sommerspielen 2008 … Bild: KEYSTONE

Quizzticle

Ein Jahr nach Olympia: Hast du noch alle 15 Schweizer Medaillen im Kopf?

Im Februar 2022 war der Grossraum Peking der Nabel der Wintersport-Welt. An den Olympischen Spielen räumte die Schweizer Delegation gross ab. Welche der vielen Medaillengewinner kannst du noch aufzählen?

Sieben Mal Gold, zwei Mal Silber, sechs Mal Bronze – mit dieser stolzen Ausbeute verliess Swiss Olympic am 20. Februar 2022 Peking.

Nie gewann die Schweiz mehr Medaillen an Winterspielen. 1988 in Calgary und 2018 in Pyeongchang holte sie ebenfalls 15 Medaillen. Sieben Goldmedaillen gab es zuvor auch erst einmal, 2014 in Sotschi.

Während rund zwei Wochen war Olympia vor Jahresfrist das grosse Thema. Nun wendet sich die Wintersport-Schweiz primär den alpinen Ski-Weltmeisterschaften zu. Und man fragt sich: Was blieb eigentlich alles hängen vom erfolgreichen Auftritt in China? Zeig uns, wen du noch alles kennst!

Und so geht's:

Nenne den Namen der Medaillengewinnerin oder des Medaillengewinners.

Der Nachname genügt.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Als Hinweise stehen dir Medaillenfarbe, Disziplin und Geschlecht der gesuchten Person zur Verfügung.

Es läuft ein Countdown von 10 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's.

Viel Erfolg!

Der Notenschlüssel 15 Punkte: 6,0

13 und 14 Punkte: 5,5

11 und 12 Punkte: 5,0

9 und 10 Punkte: 4,5

7 und 8 Punkte: 4,0

6 und weniger Punkte: Nachsitzen!

Knapp hinter Österreich

Die Schweiz belegte übrigens im Medaillenspiegel von Peking 2022 den achten Rang – einen Platz hinter Ski-Rivale Österreich (7x Gold, 7x Silber, 4x Bronze). Gewonnen wurde die Wertung von Norwegen (16-8-13) vor Deutschland (12-10-5) und Gastgeber China (9-4-2).

Norwegen stellte auch den erfolgreichsten Teilnehmer der Winterspiele 2022. Der Biathlet Johannes Thingnes Bø verliess Asien mit vier Gold- und einer Bronzemedaille im Gepäck. Mit dem russischen Langläufer Alexander Bolschunow (3-1-1) und der norwegischen Biathletin Marte Olsbu Røiseland (3-0-2) gewannen zwei weitere Sportler jeweils fünf Medaillen.