Diese zwei Schweizerinnen gehören zu den Disziplinensiegerinnen – aber wie heissen sie?

Kannst du alle Schweizer Ski-Kristallkugel-Gewinnerinnen und -Gewinner aufzählen?

Liebe Quizzticle-Klasse

Die Schweiz steht womöglich vor einem historischen Ski-Winter. Wenn alles wie gewünscht läuft, könnten Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami insgesamt je vier Kristallkugeln gewinnen: die grosse für den Gesamtweltcup und je drei kleine für den Gewinn der Disziplinenwertungen in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom.

Das erinnert ein wenig an die späten 80er-Jahre, als die Schweiz den alpinen Ski-Weltcup scheinbar nach Belieben dominierte. Seit dessen Einführung 1967 standen insgesamt schon 112 Mal Schweizerinnen oder Schweizer am Ende eines Weltcupwinters zuoberst in der Gesamt- oder Disziplinenwertung. Kristallkugeln gibt es dafür übrigens erst seit 1989.

Kannst du alle Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer aufzählen, denen das gelang? watson-Sportchef Ralf Meile bietet 112 von 112 Punkten – du bist also gefordert.

Viel Erfolg!

Und so geht's:

Zähle alle Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer auf, die seit der Einführung des FIS-Skiweltcups (1967) die Saison als Gesamtweltcup- oder Disziplinensieger beendeten.

Als Hinweis bekommst du die Saison, welche Kugel die jeweiligen Athleten gewannen und in Klammern das Geschlecht.

Es reicht, den Nachnamen der jeweiligen Fahrerin oder des jeweiligen Fahrers einzugeben.



Kommt ein Fahrer oder eine Fahrerin mehrfach vor, reicht es, nur einmal den Namen einzugeben.

Die Saison 2023/24 ist noch nicht beendet und zählt deshalb nicht dazu.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

