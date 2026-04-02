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Schweiz

Langeweile im Stau am Gotthard? Hier, was zum Spielen!

Der Oster Reiseverkehr auf der Autobahn A-2 vor dem Gotthardtunnel zwischen Goeschenen und Erstfeld in Richtung sueden staut sich bei Wassen auf mehrere Kilometer laenge, am Samstag, 28. Maerz 2026. ( ...
Steckst du im Stau am Gotthard? Verzweifle nicht!Bild: watson

Langeweile im Stau? Hier, was zum Spielen!

Weil «Ich sehe was, was du nicht siehst» einfach lame ist.
02.04.2026, 10:1102.04.2026, 12:22

Oh, Schreck, oh, Überraschung, vor dem Gotthard bildet sich der Osterstau!

Liveticker
Rückreisestau hat begonnen: Autos warten vor dem Gotthard-Südportal

Keine Sorge, User, wir lassen dich natürlich nicht im Regen im Stau stehen.

Hier kommen ein paar unserer liebsten Quizzes und Quizzticles, die du mit deinen Liebsten während der Wartezeit spielen kannst.

Alleinfahrende schauen bitte auf die Strasse und spielen nachher, oki?

Such dir was Schönes aus!

Quizzticle
Die 30 höchsten Schweizer Passstrassen – kennst du alle?

Quizzticle
Errate die Feiertage – oder du musst am nächsten arbeiten gehen

Solange du diese 15 Flaggen-Fragen nicht schaffst, darfst du keine Fahne mehr hissen

Quizzticle
Nenne uns die 26 Schweizer Kantone – in (fast) allen Landessprachen

Erkennst du diese Kantone an ihrer Form?

Quizzticle
Aufgepasst! Gesucht sind die 25 längsten Schweizer Flüsse

Quizzticle
Nenne die 20 Länder mit den wenigsten Einwohnern oder verreise nie mehr

Ziemlich simpel: Wir zeigen dir das Panini-Bildli und du sagst uns, wer das ist

... und natürlich einer unserer liebsten Klassiker:

Präsentiert von
Weil du es schon immer wissen wolltest: Welches Tupperware bist du?

(sim)

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