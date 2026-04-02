Steckst du im Stau am Gotthard? Verzweifle nicht! Bild: watson

Langeweile im Stau? Hier, was zum Spielen!

Weil «Ich sehe was, was du nicht siehst» einfach lame ist.

Mehr «Quiz»

Oh, Schreck, oh, Überraschung, vor dem Gotthard bildet sich der Osterstau!

Keine Sorge, User, wir lassen dich natürlich nicht im Regen im Stau stehen.

Hier kommen ein paar unserer liebsten Quizzes und Quizzticles, die du mit deinen Liebsten während der Wartezeit spielen kannst.

Alleinfahrende schauen bitte auf die Strasse und spielen nachher, oki?

Such dir was Schönes aus!

... und natürlich einer unserer liebsten Klassiker:

(sim)