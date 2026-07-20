«Fussball 1, Verbrecher 0»: Das schreiben die Medien zum spanischen WM-Triumph

«Die gigantische Bedeutung dieses Anlasses – ein WM-Final – hat Spanien nicht aus der Fassung gebracht. Ganz im Gegenteil. Die Mannschaft ist für Ereignisse dieser stratosphärischen Grössenordnung wie geschaffen. Sie ging auf den Platz, um ihr Spiel aufzubauen und den Gegner mit jedem einzelnen Spielzug zu ersticken. Argentinien schien, wie fast immer bei Weltmeisterschaften, das Spiel auf später verschieben zu wollen – bis zu den Minuten, in denen Messi aus seiner Lethargie erwacht. Aber das lag nicht an ihnen. Es war das überwältigende Spiel der Roja, das sie wie kein anderes Team in die Knie zwang.»