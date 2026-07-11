Die Schweizer Spieler kennst du sicher noch etwas besser als die Argentinier. Bild: AP

Quizzticle

Kennst du noch alle Spieler vom letzten WM-Duell der Nati gegen Argentinien?

In der Nacht auf Sonntag (3 Uhr) trifft die Schweizer Nati im WM-Viertelfinal auf Argentinien. Das letzte WM-Duell gegen die Albiceleste ist uns noch in schmerzlicher Erinnerung.

Adrian Bürgler Folge mir

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Am 1. Juli 2014 forderte die Schweiz Argentinien an einer Weltmeisterschaft bis aufs Äusserste. Die tapfer kämpfende Nati zwang den haushohen Favoriten im WM-Achtelfinal in die Verlängerung.

Die Szenen sind uns noch in bester – oder schmerzlicher – Erinnerung: das Herz, das das Team von Ottmar Hitzfeld vor dem Start der Verlängerung bildete. Der Schmerz, als Argentinien kurz vor dem Penaltyschiessen doch noch in Führung ging. Die Fassungslosigkeit, als ein Schweizer in der 121. Minute nur den Pfosten traf.

Wie gut sind dir die Akteure noch in Erinnerung, die in diesem Spiel auf dem Platz standen? Gerade bei den Argentiniern dürfte wohl die eine oder andere Gedächtnislücke bestehen. Teste hier dein Wissen!

So funktioniert es:

Zähle alle 28 Spieler (je elf Startelf-Akteure plus je drei Einwechselspieler) auf, die beim WM-Achtelfinal 2014 zwischen der Schweiz und Argentinien auf dem Feld standen.

Als Hinweise dienen dir die jeweilige Position und der damalige Klub des Spielers – in Kombination mit der Nationalität.

Es reicht, den Nachnamen einzugeben – manchmal werden aber auch Spitznamen akzeptiert. Findest du diese «Easter Eggs»?

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Spieler richtig, wird er automatisch in die Lücke eingefügt.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play», und es geht los!

Die Notenskala

6,0 – 22 Punkte und mehr

5,5 – 19 bis 21 Punkte

5,0 – 16 bis 18 Punkte

4,5 – 13 bis 15 Punkte

4,0 – 10 bis 12 Punkte

Weniger Punkte: Ungenügend