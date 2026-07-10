Traum vom erholsamen Schlaf vor der Nati-Nacht. Bild: AP GRAND FORKS HERALD

User Unser

Nati-Match um 3 Uhr morgens? Das sind unsere Pläne – und deiner?

Seien wir ehrlich: Ein Fussballspiel um 3 Uhr in der Früh ist einfach doof. Aber wenn die Schweiz einen WM-Viertelfinal spielt, muss man halt irgendwie trotzdem einschalten – Nachtschicht hin oder her. Die Frage ist nur: Was ist der beste Plan dafür?

Mehr «Sport»

Wir haben mal bei uns in der Redaktion nachgefragt – wach bleiben und durchfeiern? Wecker stellen und verpennt mitschauen? Oder einen taktisch durchdachten Schlafplan mit Powernaps? Die Antworten könnten dich womöglich inspirieren, damit auch du für das Schweiz-Spiel gewappnet bist.

Party!!!

«Am Samstag so lange wie möglich schlafen und dann am Abend in den Ausgang. Das sogenannte Vorschlafen bringt gar nichts, der Schlafrhythmus ist ohnehin am Ar***.» Timo Rizzi

Gutes Public Viewing in Aarau?

«Das Vorgehen wird aktuell heiss in meiner Freundesgruppe diskutiert. Im Moment tendieren wir dazu, die Nacht durchzumachen und anschliessend ein Public Viewing in Aarau zu besuchen. Leider ist die Auswahl dort nicht gerade prickelnd, weshalb wir vielleicht doch spontan aufs Sofa umschwenken.

So oder so: Den Match werde ich mir auf jeden Fall anschauen! HOPP SCHWIIIZ! <3» Livia Jeger

Schlafen, Public Viewing und dann?

«Gute Frage – momentan tendiere ich zu einer Runde Schlaf zwischen 21 Uhr und 1 Uhr, dann raus an ein Public Viewing. Wie es dann weitergeht, hängt wohl vom Resultat ab. Bei einer Niederlage flüchte ich möglichst schnell wieder ins Bett, sonst geht's wohl noch länger weiter.» Dario Bulleri

Lieber Petrus, bitte erfülle diesen Wunsch

«Ein wenig hoffe ich ja noch darauf, dass das Spiel wegen eines Gewitters in Kansas City um einige Stunden verschoben wird. Aber da das nicht wahrscheinlich scheint, wird es bei mir wohl auf Durchmachen hinauslaufen. Da ich am Samstagabend sowieso spät arbeite, muss ich dann einfach einige Stunden überstehen. Vermutlich mit Cola und Zocken. Nach dem Spiel geht's dann ins Bett.» Adrian Bürgler

Powernap mit den Kids, dann Vollgas bis zum Anpfiff

«Mein Plan ist klar: Ich bringe die Kids um 8 Uhr ins Bett und schlafe mit ihnen ein. Den Wecker stelle ich auf 2 Uhr und gehe dann ins Public Viewing. So komme ich auf 6 Stunden Schlaf.

Das Problem ist: Der Plan wird an der Realität scheitern. Da ich viel zu aufgeregt bin – hallo, es ist das grösste Nati-Spiel aller Zeiten – werde ich wahrscheinlich nach einem kurzen Powernap mit den Kindern wieder aufwachen und mir England – Norwegen anschauen müssen. Danach muss ich auch nicht mehr schlafen gehen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Schlafen werde ich kaum, der Sonntag wird eine Qual.» Corsin Manser

Einmal mit allem bitte

«Alles andere als durchmachen bis um 3 Uhr ist ein Seich. Am besten um 23 Uhr das England-Spiel schauen und hoffen, dass es eine Verlängerung gibt. Danach ist kurz Zeit für Verköstigung und dann geht ja auch schon die Vorberichterstattung für das Schweizer Spiel los.» Philipp Reich

Ohne UNO Flip geht nichts

«Samstag wird gechillt und so viel wie möglich geschlafen. Am Abend geht's dann ab zum Public Viewing – dabei darf UNO Flip nicht fehlen, das beste Spiel, um die Zeit zu überbrücken und die Stimmung im Freundeskreis anzuheizen. Dann: Spiel schauen und hoffen, dass die Schweiz das 2:1 in der 93. Minute schiesst und ich wieder ins Nest kann.» Claudia Carvalho

Es kann so einfach sein

«Meine Strategie (Ü30) ist ganz einfach: pennen, aufstehen, schauen, pennen!» Leo Helfenberger

Die «Hater»-Option

«Nicht schauen.» Madeleine Sigrist – zu müde

Wie planst du die Nacht?

Verrate uns deine Taktik in den Kommentaren!

(car)