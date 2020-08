Quiz

Sport

Quizzticle: Kennst du die Schweizer in der Top 100 von ATP und WTA-Tour?



Bild: keystone

Quizzticle

Kennst du alle Schweizer, die je die Top-100 der ATP- und WTA-Tour geknackt haben?

Bald geht es auf der Tennis-Tour wieder so richtig los. Ab dem Wochenende steigt in New York das (aus Cincinnati verlegte) Western & Southern Open. Danach soll auch noch das US Open stattfinden. Bevor es aber auf den Courts wieder zur Sache geht, darfst du dein Tenniswissen beweisen.

Wir wollen von dir alle Schweizerinnen und Schweizer wissen, die es je unter die Top-100 der jeweiligen Einzel-Weltranglisten geschafft haben.

Wichtig – so funktioniert es:

Zähle alle Schweizer Tennisspielerinnen und Spieler auf, die seit der Einführung von Weltranglisten einmal in den besten 100 Einzelspielern der Welt klassiert waren.

Als Hinweise dienen dir das Geschlecht der gesuchten Athleten sowie die höchste Rangierung ihrer Karriere und deren Datum.

Es reicht, den Nachnamen der Spielerinnen und Spieler einzugeben.

Du musst die Namen nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Name richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Notenschlüssel 22 bis 27 Punkte: 6.0

19 bis 21 Punkte: 5.5

16 bis 18 Punkte: 5.0

13 bis 15 Punkte: 4.5

10 bis 12 Punkte: 4.0

Unter 10 Punkten: Nachsitzen!

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die verrücktesten Kyrgios-Entgleisungen Roger Federer lädt sich die watson-App herunter Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter