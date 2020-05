Sport

Kennst die Top-10 der ATP-Weltrangliste von 2010 bis 2019?



Kennst du die Top-10 der ATP-Weltrangliste am Jahresende von 2010 bis 2019?

Im Moment ist immer noch nicht sicher, ob wir dieses Jahr irgendwann noch WTA- oder ATP-Turniere zu sehen kriegen. Doch ist bei dir das Geschehen an der Tennis-Weltspitze schon komplett in Vergessenheit geraten? Oder weisst du noch über die letzten zehn Jahre Bescheid? Zeig es in diesem Quizzticle.

Die Regeln:

Zähle von jeder Saison seit 2010 die Top-10 der ATP-Weltrangliste am Jahresende auf.

Kommt ein Spieler mehrfach vor, wird er auch automatisch mehrfach eingetragen.

Als Hinweis dient dir die Angabe zur Nation des jeweiligen Spielers.

Du musst die Spieler nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Note 96-100 Punkte: 6.0

91-95 Punkte: 5.5

86-90 Punkte: 5.0

76-85 Punkte: 4.5

65-75 Punkte: 4.0

Unter 65 Punkten: Nachsitzen

Wenn du schon bis hierhin scrollst, will ich dich doch auch noch gleich um deine Meinung bitten.

Wie schwierig war das? Bubieinfach. Mittelschwer. Ziemlich schwer. Unfassbar schwer. Unlösbar.

Wenn mehr als die Hälfte von den Usern bei der Umfrage die Option «Bubieinfach» wählt, gibt es nächste Woche das gleiche Quiz im Hardcore-Modus: Mit den Spielerinnen der WTA-Tour.

