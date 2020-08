Sport

Quiz zur Champions League: Wie viele Spieler des Finalturniers kennst du?



Noch 8 Teams am Finalturnier der Champions League – aber wie viele Stammspieler kennst du?

Heute beginnt in Lissabon das Finalturnier der Champions League. Bis am 23. August wird in Turnierform ausgespielt, wer sich zum Nachfolger des FC Liverpool krönen kann. Aber kennst du auch die Spieler, welche bei den acht verbleibenden Teams am häufigsten eingesetzt wurden, um die Viertelfinals zu erreichen?

Die Regeln

Gesucht sind pro Team die 11 Spieler mit den meisten Einsatzminuten in der bisherigen Champions-League-Kampagne. Das können auch Spieler sein, die den Verein mittlerweile verlassen haben.

in der bisherigen Champions-League-Kampagne. Das können auch Spieler sein, die den Verein mittlerweile verlassen haben. Als Hinweis dienen dir die Position Torwart (TW), Verteidiger (VT), Mittelfeld (MF), Sturm (ST) und die Nationalität.

Es reicht, den Nachnamen einzugeben.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Spieler richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Note 80-88 Punkte: 6.0

71-79 Punkte: 5.5

61-70 Punkte: 5.0

51-60 Punkte: 4.5

41-50 Punkte: 4.0

Unter 40 Punkten: Ungenügend!​

Hier geht es zum Tippspiel:

