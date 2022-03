Erst trickst dieser WWM-Kandidat Günther Jauch aus, dann scheitert er fatal

Leo Helfenberger Folgen

Aus dem siebten Himmel ins Tal der Tränen: Genau das ist Marvin Köchl am Montag bei Günther Jauch passiert. Der 29-jährige Polizeibeamte durfte bei «Wer wird Millionär?» als dritter Kandidat der Sendung ran. Mitgebracht hat er seine «Arbeitsehefrau».

Sie bilden eine Fahrgemeinschaft und führen zusammen Grenzkontrollen am Flughafen durch. «Wir verstehen uns auch sonst gut, führen also quasi eine Arbeitsehe», so der Kandidat. Dann geht es los mit den Fragen.

Hier freut sich Marvin Köchl noch, doch die Sendung endet bitter für ihn. Bild: RTL

Und hier stolpert Köchl bereits fast über die 200 Euro Frage. Erst nach einiger Hirn-Anstrengung wird ihm die Antwort klar. «Man muss das alles etwas lockerer sehen», sagt er und strahlt.

Bei 500 Euro braucht er bereits den Publikumsjoker. «Sie werden hier keine hundert Prozent erreichen, sondern Tausend», stichelt Jauch. «Sicher ist sicher», kontert der Kandidat. «Das wird hier kein gutes Ende mit ihnen nehmen», sagt Jauch und trifft damit den Nagel leider auf den Kopf. Wie weit hättest du es geschafft? Probiere es hier:

15 Fragen Wie weit hättest du es bei «Wer wird Millionär?» geschafft? Marvin Köchl verzockt sich und fällt auf 500 Euro runter. Und du?

Bei der Märchenfrage für 1000 Euro fällt Köchl als Erstes die Prinzessin auf der Bohne ein. Jauch muss laut lachen. «Sie meinen die Prinzessin auf der Erbse?» Der Kandidat tendiert tatsächlich zu den Bohnen oder den Linsen. Dann fragt er ganz frech: «Wenn ich den 50/50-Joker nehme, bleiben dann die Bohnen und der Mais stehen?» «Nein», meint Jauch und verrät ihm damit die richtige Antwort: die Linsen.

Jauch ist überlistet

Damit konnte der Polizist doch tatsächlich den RTL-Quizmaster austricksen. Danach weiss er gleich die Antworten auf die nächsten beiden Fragen und arbeitet sich so bis zu 16'000 Euro hoch. Wir sind im siebten Himmel angelangt, nun folgt der tiefe Fall mit der Sportfrage und den Kreisen.

Diese kann Köchl nicht beantworten, doch er hat ja noch zwei Joker. Also befragt er jemanden aus dem Publikum. «Ich habe schon viele Kandidaten gesehen, sie waren bisher der amüsanteste», schmiert ihm sein Publikumsjoker Honig ums Maul. Leider nennt er ihm daraufhin die falsche Antwort. Er geht davon aus, dass die Kreise beim Eishockey kleiner sind als die gesuchten neun Meter Durchmesser und tippt deshalb auf American Football. Wofür die Kreise da sind, weiss er jedoch nicht.

Da fragt man sich, welche Kreise er eigentlich meint? Denn auf Football-Feldern sucht man diese vergebens, da gibt's nur Linien. «Sie sind mein Held, ich habe Vertrauen», sagt Köchl und tippt sich ins Elend. Aus 16'000 Euro werden 500. Immerhin will der Publikumsjoker Köchls Gewinn verdoppeln und ihm für die falsche Antwort nochmals 500 Euro drauflegen.

Köchl kann es nicht fassen, sein Publikumsjoker hat ihm die falsche Antwort geliefert. Bild: rtl

«Ich gehe trotzdem mit einem guten Gefühl nach Hause», sagt Köchl und strahlt auch nach diesem tragischen Ende der Sendung noch in die Kamera. (leo)