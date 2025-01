«Man müsste wissen, was ein Nationalfeiertag ist» – scheiterst du auch an dieser Frage?

Mit der Hilfe des Publikums schafft sie es wider Erwarten trotzdem bis zu 16'000 Euro und scheidet bei der entscheidenden Frage nach einem Land, das keinen offiziellen Nationalfeiertag hat, aus. «Dafür müsste man wissen, was ein Nationalfeiertag ist», gibt sie zu. Auch ihr Vater, den sie als Joker konsultiert, kann sie nicht mehr aus dem Schlamassel retten. Mit den gewonnenen 16'000 Euro will sie sich einen Besuch beim Frisör gönnen. (lia)

«Sie balancieren immer am 500er-Abgrund», konstatiert der besorgte Moderator zwischenzeitlich, als Nickles Frage nach Frage mit viel Glück und Halbwissen beantwortet. «So eine wie sie hatten wir lange nicht mehr!»

«Ich glaube, das ist eine Frage für Sie», wirft Moderator Günther Jauch schon während des Vorlesens der Frage ein – offensichtlich ironisch. Er scheint eine weise Vorahnung zu haben auf das, was noch kommt.

Welche UEFA-Nations-League-Paarung war am 19. November das letzte Länderspiel der Nagelsmann-Elf im Jahr 2024?

Bis zur 2000-Euro-Frage schlägt sich die Kandidatin auf Günther Jauchs Ratestuhl mehr oder weniger souverän. Die Masterstudentin in Sozialer Arbeit Maja Nickles kennt sich als Hobby-Youtuberin etwa bestens mit Begrifflichkeiten rund um Social Media aus. Dann aber kommt eine Fussball-Frage – und das grosse Zögern fängt an.

Balanciert gefährlich nahe am 500er-Abgrund: WWM-Kandidatin Maja Nickles. Bild: rtl.de

