Günther Jauch und die Sport-Frage: «Das ist unsere Kick-den-Ausländer-raus-Frage!»

Auch am zweiten Abend der 3-Millionen-Euro-Woche gab es noch keinen Abräumer. Unterhaltsam war es trotzdem.

«Sie haben ja eigentlich ihre eigene Show!», sagte Günther Jauch dem österreichischen Kandidaten am Dienstagabend. Wieso er denn nicht dort mitmache? «Hab ich schon», lautet die Antwort von Christian Nagel.

Tatsächlich ist es nicht der erste Auftritt in einer Quizshow für den Österreicher: Vor fünf Jahren scheiterte er in der «Millionenshow» im ORF an einer herausfordernden Frage aus dem Tierreich. Und ging statt mit 75'000 nur mit 15'000 Euro nach Hause.

Die «schlechte» Nachricht: Diesmal konnte Nagel die 15'000 Euro nur gerade um einen Tausender toppen.

Nagels «Qualen» beginnen bereits bei der 2000-Euro-Frage:

Welcher Fussballbundesligist zählt zu den sogenannten Revierklubs? VfL Wolfsburg VfB Stuttgart VfL Bochum Union Berlin Abstimmen

Er hat als Österreicher keine Ahnung vom deutschen Fussballbetrieb, was Moderator Jauch mit einem vergnüglichen: «Das ist jetzt unsere ‹Ausländer-raus-Frage!›» quittiert. Das Publikum hilft ihm – und weiss die Antwort mit einer 96-Prozent-Quote.

Doch bereits bei der übernächsten Frage braucht Nagel wieder einen Joker. Bei einer Grammatik-Frage als Schulleiter eher unangenehm.

Christian Nagel hat eine Hai-Phobie. Bild: rtl

Noch unangenehmer sind dem Kandidaten allerdings Haie, wie er Günther Jauch verrät. Er habe panische Angst vor den Tieren. Verständlich, meint der Moderator, schliesslich habe es in Österreich auch so viele davon. Christian Nagel hat sich in der Hoffnung, seine Phobie damit zu heilen, darum schon drei Hai-Tattoos zugelegt. Geholfen habe es bislang nicht, erklärt der Kandidat.

Er plane aber noch ein weiteres, so Christian Nagel: Neben einem Trip nach Las Vegas, einer Exkursion zur Titanic und den Poker-Weltmeisterschaften sei noch ein weiteres Tattoo geplant – und zwar ein ganz besonderes. «Ein Autogramm-Tattoo von mir? Sind Sie wahnsinnig?», so die Antwort Jauchs, als er von dem Vorhaben seines Kandidaten erfuhr.

Für seine Pläne wird es, Tattoo hin oder her, wohl eher knapp mit dem Geld: Nagel verbrät den Zusatz- sowie den Telefonjoker bei der 32'000-Euro-Frage und geht mit 16'000 nach Hause. Immerhin: Eine kleine Chance bleibt ihm. Er kann am Freitag beim Finale um weitere 3 Millionen Euro spielen.

Das war übrigens die Frage, an der Christian Nagel im ORF gescheitert ist. Hättest du sie gewusst?

Welches Tier kann nach einer Verletzung nicht nur seine Gliedmassen wiederherstellen, sondern sogar Teile von Herz und Hirn? Ameise Aligator Axolotl Agame Abstimmen

Auflösung

