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Abstimmungen 2026

Abstimmung im Kanton Schaffhausen: Alle Resultate vom 27. September 2026

Abstimmungen in der Schweiz: Alle Resultate aus dem Kanton Schaffhausen.
In Schaffhausen wird über eine Verkehrsflussinitiative abgestimmt.Bild: keystone/watson

Uneingeschränktes Tempo 50: Die Abstimmung im Kanton Schaffhausen

Am 27. September 2026 wird im Kanton Schaffhausen abgestimmt. Auf kantonaler Ebene gelangt die Verkehrsflussinitiative an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Resultate aus Schaffhausen dazu.
25.09.2026, 07:0025.09.2026, 15:53

Kanton Schaffhausen: Verkehrsflussinitiative

Tempo 30-Zone und Einbahnschilder stehen an einer Strasse in der Stadt Zuerich, aufgenommen am Montag, 18. August 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Keine kurzfristigen Tempobeschränkungen für die Hauptverkehrsachsen: Das fordert eine Initiative in Schaffhausen.Bild: keystone

Darum geht es: Die Volksinitiative verlangt eine Ergänzung des Strassengesetzes. Auf Kantonsstrassen innerorts, die auch durch den öffentlichen Verkehr genutzt werden, soll grundsätzlich eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde gelten. Der Verkehrsfluss soll weder durch bauliche Massnahmen noch durch Verkehrsanordnungen unnötig behindert oder verlangsamt werden. Ausnahmen von Tempo 50 sollen nur auf kurzen Strecken möglich sein und im kantonalen Strassenrichtplan festgelegt werden.

Gegenvorschlag: Der Kantonsrat schlägt eine weniger weitgehende Änderung des Strassengesetzes vor. Auf verkehrsorientierten Kantonsstrassen innerorts soll grundsätzlich Tempo 50 gelten und der Verkehrsablauf nicht behindert werden. Die weitergehenden Forderungen der Initiative, insbesondere das grundsätzliche Verbot von verkehrsberuhigenden baulichen Massnahmen, werden nicht übernommen.

Der Unterschied zwischen Initiative und Gegenvorschlag liegt vor allem darin, dass die Initiative strengere Vorgaben für Ausnahmen und für bauliche Massnahmen vorsieht. Der Gegenvorschlag lässt den Behörden mehr Handlungsspielraum, beispielsweise für Massnahmen zur Verkehrssicherheit.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Initiative

«Verkehrsflussinitiative»

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag

Gegenvorschlag «Verkehrsflussinitiative»

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage

Stichfrage

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

(nib)

Nationale Vorlagen

Neutralitätsinitiative

Neutralitätsinitiative

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Die Schweizer Neutralität ist bereits in der Verfassung verankert. Nun will diese Initiative der SVP diese ausbauen. Hinzugefügt werden soll, dass die Neutralität «immerwährend» und «bewaffnet» sei. Die Schweiz soll sich zudem verpflichten, keinem Militärbündnis beizutreten, solange sie nicht angegriffen wird. Weiter soll sich die Schweiz auch nicht an EU-Sanktionen gegen andere Staaten beteiligen.

Video: watson/Yann Legacher, Michael Shepherd

Ernährungsinitiative

Ernährungsinitiative

Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative fordert, dass die Schweiz mehr Lebensmittel für den eigenen Gebrauch im Inland produziert. So soll der eigene Konsum zu 70 Prozent über in der Schweiz hergestellte Nahrung gedeckt werden. Dafür soll die Schweizer Landwirtschaft stärker auf pflanzliche und weniger auf tierische Lebensmittel setzen.

Video: watson/Hanna Hubacher, Michael Shepherd

Mehr zu den Abstimmungen 2026:

Letzte Umfrage: Zwei Drittel lehnen Neutralitätsinitiative ab
Umfrage
Letzte Umfrage: Zwei Drittel lehnen Neutralitätsinitiative ab
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Themen
Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz
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Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Abgestimmt am: 06.12.1992
Ergebnis: abgelehnt
Stimmenunterschied: 23'836
quelle: keystone
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