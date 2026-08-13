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Römerfest 2026 Augusta Raurica findet wegen Hitze nicht statt

Hitze und Brandgefahr: Römerfest Augusta Raurica findet nicht statt

13.08.2026, 09:0913.08.2026, 09:10

Das Römerfest 2026 Augusta Raurica in Augst BL und Kaiseraugst AG findet dieses Jahr nicht statt. Als Gründe für den Entscheid nennen die Veranstalter die anhaltende Trockenheit und die hohe Brandgefahr sowie die gesundheitliche Belastung durch die Hitze.

Participants attend the Roman festival in the ancient city Augusta Raurica in Augst, Switzerland, Saturday, August 25, 2007. (KEYSTONE/Andreas Frossard)
Das Römerfest von Augusta Raurica findet dieses Jahr nicht statt.Bild: KEYSTONE

Die Sicherheit aller Besuchenden und Mitwirkenden könne unter den aktuellen Bedingungen nicht gewährleistet werden, teilte Augusta Raurica am Donnerstag mit. Bei einer Grossveranstaltung auf offenen Wiesen und in unmittelbarer Waldnähe bleibe die Brandgefahr zu hoch. Man habe in den letzten Tagen verschiedene Szenarien geprüft und sei in engem Austausch mit der Feuerwehr Raurica gewesen.

Die 29. Ausgabe des Fests hätte am 29. und 30. August in Augst und Kaiseraugst stattfinden sollen. Erwartet wurden rund 20'000 Besuchende. Abgesehen von den coronabedingten Ausfällen in den Jahren 2020 und 2021 ist dies die erste Absage seit der Premiere 1992.

Das Fest wird gemäss Mitteilung nicht verschoben. Bereits gekaufte Eintrittskarten werden zurückerstattet. Die nächste Ausgabe des Römerfests soll am 28. und 29. August 2027 stattfinden. (dab/sda)

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