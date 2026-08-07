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Zwei weitere Legionellen-Erkrankungen in Basel-Stadt gemeldet

Zwei weitere Legionellen-Erkrankungen in Basel-Stadt gemeldet

07.08.2026, 11:3107.08.2026, 11:31

In der Stadt-Basel sind bis am Freitagmorgen 28 Personen an Legionellen erkrankt. Dies sind gemäss Behördenangaben zwei Personen mehr als zu Beginn der Woche. Drei Personen befinden sich noch in Spitalpflege.

KEYPIX - Zellkuklturen mit Legionellen und anderen Bakterien im Kantonalen Laboratorium Basel-Stadt in Basel, am Montag, 3. August 2026. Infolge eines Legionellenausbruchs sind in Basel in den letzten ...
In Basel wurden zwei weitere Legionellen-Fälle gemeldet.Bild: keystone

Es sei erwartet worden, dass es weitere Infektionen gebe, teilte der Kanton Basel-Stadt am Freitag mit. Das Gesundheitsdepartement erachtete die grösste Gefahr im Moment jedoch als gebannt.

Das Kantonale Laboratorium habe im Verlaufe der Woche Proben in den Wohnungen der Erkrankten entnommen. Die ersten Resultate wiesen auf Legionellenwerte unter dem Höchstwert hin, hiess es.

Das Kantonale Laboratorium arbeite daran, weitere Kühltürme in den Quartieren zu identifizieren. Nächste Woche würden weitere Beprobungen vorgenommen. Diese Woche hätten einige Nachkontrollproben stattgefunden, deren Resultate noch nicht vorlägen.

Von den insgesamt 28 Erkrankten mussten 26 Personen hospitalisiert werden. Derzeit befinden sich gemäss Behördenangaben noch drei Personen in Spitalpflege. Bei total sieben Personen der 28 Erkrankten sei eine Behandlung auf der Intensivstation notwendig gewesen. Keine Personen benötigen derzeit eine Intensivpflege. Eine Person verstarb.

Da die Inkubationszeit bis zehn Tage betragen kann, sind gemäss Behörden neue Legionellen-Fälle nicht ausgeschlossen. Bei der sogenannten Legionärskrankheit handelt es sich um Lungenentzündungen, die durch das Bakterium Legionella pneumophila verursacht werden.

Die Ansteckung erfolgt über das Einatmen von zerstäubten Wassertropfen, die Legionellen enthalten. Die Krankheit wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen. (dab/sda)

Mehr zum Thema:

Keine neuen Legionellen-Fälle in Basel – fünf Personen weiterhin im Spital
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