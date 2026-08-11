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Basel-Stadt stellt ab Oktober auf digitale Parkkarten um

Ein Schild bei einem Parkplatz weisst Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass die zentrale Parkuhr bedient werden muss. (Romanshorn, Schweiz, 02.07.2022)
Bestehende Parkkarten bleiben bis zu ihrem Ablaufdatum gültig und müssen bis dahin wie gewohnt hinter der Frontscheibe deponiert werden. Erst bei der Erneuerung erfolgt die Umstellung auf das digitale System.Bild: IMAGO

Basel-Stadt stellt ab Oktober auf digitale Parkkarten um

Der Kanton Basel-Stadt führt ab Oktober 2026 digitale Parkkarten ein. Die Bewilligungen müssen dann nicht mehr physisch im Auto hinterlegt werden. Bestehende Parkkarten behalten bis zu ihrem Ablaufdatum ihre Gültigkeit.
11.08.2026, 09:4611.08.2026, 09:46

Die Umstellung sei ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung, teilte das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt am Dienstag mit. Durch die Neuerung sei es nicht mehr möglich, die Karten zu verlieren. Auch eine Rücksendung bei einer Adressänderung oder eine Rückgabe sei nicht mehr nötig.

Bestehende Parkkarten bleiben bis zu ihrem Ablaufdatum gültig und müssen bis dahin wie gewohnt hinter der Frontscheibe deponiert werden. Erst bei der Erneuerung erfolgt die Umstellung auf das digitale System, wie es weiter hiess.

28'000 Parkkarten im Umlauf

Im Kanton Basel-Stadt sind fast 20'000 Anwohnerparkkarten im Umlauf, in der Gemeinde Riehen sind es rund 8000. Die Inhaberinnen und Inhaber dieser Karten werden in einer ersten Phase schriftlich über die Neuerung informiert.

Neue Parkkarten können weiterhin online bestellt werden. Die Zustellung per Post entfällt laut Mitteilung. Die Gültigkeit beginnt mit dem Zahlungseingang bei der Motorfahrzeugkontrolle, welche eine Bestätigung ausstellt.

Die neue Regelung gilt nicht für die regionale Gewerbeparkkarte. Diese könne nicht online beantragt und ausgestellt werden, heisst es weiter. (sda)

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