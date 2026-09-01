André Duvillard, ehemaliger Delegierter des Nationalen Sicherheitsnetzwerks, denkt darüber nach, wie öffentliche Veranstaltungen sicherer gemacht werden könnten. Bild: KEYSTONE

Sicherheitsexperte: «Die Schweiz ist keine sichere Insel»

Ein Sicherheitsexperte ist überzeugt, dass die Schiesserei in Aarau das Schweizer Sicherheitsgefühl nachhaltig beschädigt habe.

Mehr «Schweiz»

Der ehemalige Direktor des nationalen Sicherheitsnetzwerks André Duvillard geht davon aus, dass die Schiesserei in Aarau das Sicherheitsgefühl der Schweizer Bevölkerung nachhaltig erschüttert hat. Das sagt Duvillard gegenüber der Westschweizer Zeitung «Le Temps».

Die Schiesserei in Aarau habe an einer öffentlichen Veranstaltung stattgefunden. Es könnte also Überlegungen geben, die Kontrollen im Eingangsbereich von solchen Veranstaltungen zu verstärken, sagt Duvillard, der auch Kommandant der Polizei Neuenburg war.

«Sollte man über die Durchsuchung von Taschen am Eingang hinausgehen und beispielsweise Röntgen-Kontrolltore einführen, wie es in manchen Ländern der Fall ist?», fragt sich Duvillard. Er sei sich sicher, dass sich die hiesigen Festivalveranstalter diese Frage in Zukunft werden stellen müssen.

Wir können uns die Haltung, dass wir eine sichere Insel sind, die vom Rest der Welt verschont bleibt, nicht mehr erlauben, ist Duvillard überzeugt – auch in Bezug auf den Dschihadismus nicht. «Die Frage ist nicht, ob uns so etwas passieren wird, sondern wann. Und vor allem: Wie können wir uns darauf vorbereiten?»

(her)