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Schiesserei Rave Aarau: Veranstalter verteidigt Sicherheitskonzept

KEYPIX - A police car drives past flowers that have been laid down in a near the Schachen horse racing track, the site of a rave party, following a deadly shooting incident on Sunday, in Aarau Switzer ...
Der Veranstalter des Aarauer Raves sieht Handlungsbedarf in der Politik.Bild: keystone

Veranstalter von Raveparty in Aarau verteidigt Sicherheitskonzept

01.09.2026, 03:13

Der Veranstalter der Raveparty in Aarau hat in einem Interview das Sicherheitskonzept auf dem Gelände verteidigt. Nun sieht er die Politik unter Zugzwang, wie Olivier Grein, Chef von Urban Agency Events, zur «Neuen Zürcher Zeitung» sagte.

«Einen bewaffneten Angriff auf eine grosse Menschenmenge kann man höchstens mit einem riesigen Polizeiaufgebot verhindern», sagte Grein in der Zeitung vom Dienstag. «Wenn es aber einen solchen Angriff von aussen gibt, wüsste ich nicht, was wir tun könnten», sagte er. Dass Eventveranstalter keine bewaffneten Einsatzkräfte haben, sei richtig. Der Veranstalter sei für die Sicherheit auf dem Gelände zuständig, die Polizei für den Umkreis.

Für ihn sei nun entscheidend, wie die Politik reagiere. Dabei gehe es um Veranstaltungen vom Grümpelturnier bis zum Stadionkonzert. «Heute habe ich das Gefühl, dass der Daten- und Persönlichkeitsschutz höher gewichtet wird als das Verhindern von Verbrechen», kritisierte Grein. Diesbezüglich sehe er Handlungsbedarf. (sda)

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