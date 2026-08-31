Polizei nimmt 43-Jährigen nach tödlichen Schüssen fest – das wissen wir
Das Motiv und die Hintergründe sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei von einem Einzeltäter aus. Der Mann sei am Montag, kurz vor 1 Uhr angehalten und daraufhin unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden.
Die Fahndung nach der Täterschaft beschäftigte die Schweiz in den vergangenen 30 Stunden. Nach der Schiesserei in der Nacht auf Sonntag, bei der eine 22-jährige Italienerin ums Leben kam und fünf Personen teils schwer verletzt wurden, konnte der Schütze zunächst entkommen. Die Behörden leiteten daraufhin sowohl eine nationale als auch eine internationale Fahndung ein.
Polizei zieht mehrere Szenarien in Betracht
In einer Medienkonferenz am Sonntagabend erklärte die Polizei, dass vorwiegend drei Hypothesen verfolgt würden: Jene eines Terroranschlags, eines Amoklaufs oder auch einer Milieu-Abrechnung. Einen Terroranschlag bezeichnete der Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei, Bernhard Graser, als unwahrscheinlich, weil der Rave zum Zeitpunkt der Schussabgaben bereits vorbei gewesen sei. Er betonte aber, dass es sich bei sämtlichen Theorien um Spekulationen handle.
Die Behörden planen nach der nun vermeldeten Festnahme, am Mittwoch, 2. September 2026, um 14 Uhr an einer Medienkonferenz über die Ermittlungen zu informieren.
(con)
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