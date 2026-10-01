Aldi zieht sich aus Zentren zurück. Symbolbild: Keystone

Aldi schliesst mit Berner Filiale weiteren City-Standort

Aldi verschwindet aus der Berner Altstadt und schliesst nun auch die Filiale an der Spitalgasse. In anderen Städten gibt es ein ähnliches Muster.

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Aldi verschwindet aus der Berner Innenstadt. Nachdem der Discounter bereits seine Filiale am Kornhausplatz geschlossen hat, geht nun auch der zweite Standort an der Spitalgasse Ende November zu. Dies berichtet die «Berner Zeitung». Nach nur wenigen Jahren gibt es somit bald keine Aldi-Standorte mehr in der Altstadt.

Als Grund gibt Aldi die schwierigen Bedingungen am Standort an. Die Filiale sei «kleinflächig und logistisch schwer zu beliefern». Als Discounter seien aber schnelle Abläufe und tiefe Kosten essenziell. Zukünftig setze man deshalb auf Standorte, die langfristig wirtschaftlich attraktiv seien.

Bernerinnen und Berner müssen aber keine Angst haben, dass sie ihre Einkäufe nicht mehr tätigen können. Denn in den 400 Quadratmeter grossen Laden zieht die Migros ein.

Ähnliches Bild in anderen Städten

Aldi zieht sich nicht nur aus der Berner Altstadt zurück, sondern auch aus anderen Städten. In Zürich schloss Aldi im Frühling einen zentralen Standort an der Sihlstrasse. Damals wollte sich Aldi zu den Gründen nicht äussern, schreibt der «Blick». Auch im Glattzentrum in Wallisellen ZH schloss eine Filiale. Dazu kommt, dass in Basel eine vorgesehene Filiale im Bahnhof gar nicht erst eröffnet wurde.

Schon Ende Mai kündigte Aldi-Chef Jérôme Meyer in einer Medienmitteilung einen massiven Rückbau an. Back to the Roots lautete das Motto, also zurück zu den Wurzeln als Discounter. Das heisst: keine teuren Filialstandorte, Verzicht auf Nischenartikel und Fokus auf Eigenmarken.



(kek)