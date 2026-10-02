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Schweiz auf Platz 1: Wo Essen gehen am teuersten und am günstigsten ist

ZUM HEUTIGEN TEXT IM RAHMEN DER KEYSTONE-SDA KULTUR-SOMMERSERIE 2020 UEBER PODCASTS STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES SYMBOLBILD ZUR VERFUEGUNG --- A salmon dish served at the Lebanese restaurant Yalla Habi ...
Wer in der Schweiz ins Restaurant geht, muss meistens tief ins Portemonnaie greifen.Bild: keystone
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Die Schweiz ist Spitzenreiter: Hier kostet Essengehen am meisten

Wie viel ein Essen im Restaurant kostet, unterscheidet sich von Land zu Land deutlich. Eine aktuelle Auswertung einer Vergleichsplattform zeigt, wo Auswärtsessen besonders teuer ist. An der Spitze liegt die Schweiz.
02.10.2026, 14:2102.10.2026, 14:21

Erst das gemütliche Essen, dann der Blick auf die Rechnung: Für Schweizerinnen und Schweizer kann ein Restaurantbesuch schnell für Ernüchterung sorgen. Das zeigt auch ein aktuelles Ranking der Vergleichsplattform Numbeo. Allerdings beruhen die Daten auf den subjektiven Angaben von Konsumentinnen und Konsumenten und werden nicht von Experten überprüft. Die Ergebnisse sind deshalb mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren.

An der Spitze der teuersten Länder für einen Restaurantbesuch liegt die Schweiz. Hier kostet eine Mahlzeit durchschnittlich 31.20 US-Dollar, umgerechnet 25.84 Franken. Mit einem gewissen Abstand folgt auf Platz zwei Norwegen mit durchschnittlichen Kosten von 23.60 US-Dollar. Die oberen Plätze werden alle von europäischen Ländern belegt. Erst an neunter Stelle folgt die USA mit Kosten von 20 US-Dollar. Der weltweite Median liegt bei 9.35 US-Dollar.

Teuerste Länder zum Auswärtsessen

  1. Schweiz: 31.20 US-Dollar
  2. Norwegen: 23.60 US-Dollar
  3. Dänemark: 23.43 US-Dollar
  4. Belgien: 23.36 US-Dollar
  5. Niederlande: 23.36 US-Dollar
  6. Irland: 23.35 US-Dollar
  7. Vereinigtes Königreich: 21.82 US-Dollar
  8. Italien: 20.19 US-Dollar
  9. USA: 20 US-Dollar
  10. Österreich: 18.68 US-Dollar
epa13163729 A woman cooks local food near the Buriganga River in Dhaka, Bangladesh, 12 August 2026. Despite severe pollution, the Buriganga River remains a vital lifeline to Dhaka&#039;s trade, transp ...
Am günstigsten ist es in Bangladesch.Bild: keystone

Der Grossteil der günstigsten Länder liegt dagegen in Asien. Am wenigsten müssen Restaurantgängerinnen und Restaurantgänger laut der Daten in Bangladesch ausgeben. Dort kostet ein Essen im Restaurant durchschnittlich nur 1.63 US-Dollar, umgerechnet 1.35 Franken.

Günstigste Länder zum Auswärtsessen

  1. Bangladesch: 1.63 US-Dollar
  2. Indonesien: 1.70 US-Dollar
  3. Bolivien: 1.73 US-Dollar
  4. Nigeria: 1.85 US-Dollar
  5. Vietnam: 1.91 US-Dollar
  6. Nepal: 1.96 US-Dollar
  7. Indien: 2.09 US-Dollar
  8. Pakistan: 2.16 US-Dollar
  9. Algerien: 2.72 US-Dollar
  10. Sri Lanka: 2.88 US-Dollar

* Die Daten wurden am 24. August 2026 abgerufen.

(kek)

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