Die Schweiz ist Spitzenreiter: Hier kostet Essengehen am meisten
Erst das gemütliche Essen, dann der Blick auf die Rechnung: Für Schweizerinnen und Schweizer kann ein Restaurantbesuch schnell für Ernüchterung sorgen. Das zeigt auch ein aktuelles Ranking der Vergleichsplattform Numbeo. Allerdings beruhen die Daten auf den subjektiven Angaben von Konsumentinnen und Konsumenten und werden nicht von Experten überprüft. Die Ergebnisse sind deshalb mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren.
An der Spitze der teuersten Länder für einen Restaurantbesuch liegt die Schweiz. Hier kostet eine Mahlzeit durchschnittlich 31.20 US-Dollar, umgerechnet 25.84 Franken. Mit einem gewissen Abstand folgt auf Platz zwei Norwegen mit durchschnittlichen Kosten von 23.60 US-Dollar. Die oberen Plätze werden alle von europäischen Ländern belegt. Erst an neunter Stelle folgt die USA mit Kosten von 20 US-Dollar. Der weltweite Median liegt bei 9.35 US-Dollar.
Teuerste Länder zum Auswärtsessen
- Schweiz: 31.20 US-Dollar
- Norwegen: 23.60 US-Dollar
- Dänemark: 23.43 US-Dollar
- Belgien: 23.36 US-Dollar
- Niederlande: 23.36 US-Dollar
- Irland: 23.35 US-Dollar
- Vereinigtes Königreich: 21.82 US-Dollar
- Italien: 20.19 US-Dollar
- USA: 20 US-Dollar
- Österreich: 18.68 US-Dollar
Der Grossteil der günstigsten Länder liegt dagegen in Asien. Am wenigsten müssen Restaurantgängerinnen und Restaurantgänger laut der Daten in Bangladesch ausgeben. Dort kostet ein Essen im Restaurant durchschnittlich nur 1.63 US-Dollar, umgerechnet 1.35 Franken.
Günstigste Länder zum Auswärtsessen
- Bangladesch: 1.63 US-Dollar
- Indonesien: 1.70 US-Dollar
- Bolivien: 1.73 US-Dollar
- Nigeria: 1.85 US-Dollar
- Vietnam: 1.91 US-Dollar
- Nepal: 1.96 US-Dollar
- Indien: 2.09 US-Dollar
- Pakistan: 2.16 US-Dollar
- Algerien: 2.72 US-Dollar
- Sri Lanka: 2.88 US-Dollar
* Die Daten wurden am 24. August 2026 abgerufen.
(kek)