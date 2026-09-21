wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Hörvergleich mit F-35 in Meiringen BE ist vorerst gescheitert

epa12904004 Four Israeli air force F-35 fighter jets perform an honor flyover as two minutes sirens sound across the country in Mount Herzl military national cemetery in Jerusalem, 21 April 2026, as I ...
Wann der Test zwischen einem F/A-18- und einem F-35-Kampfjet (im Bild) in Meiringen BE stattfindet, ist offen.Bild: keystone

Hörvergleich mit F-35 in Meiringen BE gescheitert: Bevölkerung muss sich weiter gedulden

21.09.2026, 13:3421.09.2026, 13:34

Der geplante Hörvergleich zwischen einem F/A-18- und einem F-35-Kampfjet in Meiringen BE findet in diesem Herbst vorerst nicht statt. Dem Flugplatz fehlt gemäss dem VBS ein Zertifikat für eine Kabelfanganlage, die den F-35 im Notfall zum Stillstand bringen soll.

Bereits für den April war im Berner Oberland ein Test mit einem startenden F-35 angesetzt gewesen. Damals führten «operationelle Gründe» der italienischen Luftwaffe, die den Test im Auftrag der Schweizer Luftwaffe durchführen soll, zur Absage. Nun ist der Grund eine fehlende Zulassung für die Kabelfanganlage, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Montag mitteilte.

Der Hörvergleich zwischen einem aktuellen und einem künftigen Kampfjet war von Gemeinden und Interessensgruppen in der Region Meiringen angestossen worden. Er soll, wie es von Seiten VBS heisst, der Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich selbst einen Eindruck von der Wahrnehmung eines F-35-Starts zu verschaffen.

Nun muss sich die Bevölkerung weiter gedulden. Das VBS hält am Hörvergleich fest und prüft derzeit, ob der Zulassungsprozess für die Kabelfanganlage beschleunigt werden kann. Die technischen Voraussetzungen seien bereits erfüllt, die formale Zulassung durch die zuständige, internationale Behörde im F-35-Programm stehe jedoch noch aus, schrieb das VBS.

Ein alternatives Angebot der Italiener, den Hörvergleich mit einem Durchstartmanöver unter Einsatz des Nachbrenners durchzuführen, hätte eine deutliche Mehrheit der Involvierten abgelehnt, so das VBS weiter.

Wann der Test nun stattfindet, ist offen. Denn nebst dem sicherheitsrelevanten Zertifikat müssen auch die Wetterverhältnisse stimmen. Im Unterschied zur Schweizer Version des F-35 verfügen die italienischen Flugzeuge gemäss dem Verteidigungsdepartement über keinen Bremsschirm. Eine Landung in Meiringen sei deshalb auch nach erfolgter Zulassung der Kabelfanganlage nur unter geeigneten Pistenbedingungen möglich. (sda)

Mehr zum F-35:

F-35-Debakel: Ex-Chef der Finanzkontrolle rechnet mit VBS ab
F-35-Debakel: Ex-Chef der Finanzkontrolle rechnet mit VBS ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht der F-35A aus
1 / 7
So sieht der F-35A aus
Der Entscheid ist gefallen: Der Bundesrat will den F-35A von Lockheed Martin.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
F-35 Fluglärm: Bevölkerung will Hörvergleich
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Zürcher Kantonsrat will keine Stimmpflicht einführen
Ein Stimmbürger hat die Einführung einer Stimm- und Wahlpflicht gefordert. Der Zürcher Kantonsrat konnte mit dieser Regelung nach Schaffhauser Vorbild aber wenig anfangen. Mit nur sechs Stimmen wird der Vorschlag nicht weiterverfolgt.
Zur Story