Schweiz zahlte der USA für F-35 fast 500 Millionen Franken früher

Mit den fast 500 Millionen Franken sind sämtliche für 2026 vorgesehenen Zahlungen für den Kampfjet bereits geleistet worden. Bild: keystone

Schweiz hat USA vorzeitig 500 Millionen Franken für F-35 überwiesen

Mehr «Schweiz»

Der Bund hat laut Rüstungschef Urs Loher fast 500 Millionen Franken für die Beschaffung der F-35 vorzeitig an die USA überwiesen. Damit seien sämtliche für 2026 vorgesehenen Zahlungen für den Kampfjet bereits geleistet worden, sagte er im «NZZ am Sonntag»-Interview.

Die vorgezogenen Zahlungen seien erfolgt, um sicherzustellen, dass das gemeinsame Finanzierungskonto für Schweizer Rüstungsgeschäfte in den USA ausreichend gedeckt bleibe. Laut Loher würden darüber sämtliche Schweizer Projekte in den USA finanziert, darunter die Beschaffung der F-35-Kampfjets, der Patriot-Systeme sowie Ersatzteile für die F/A-18. Ein anhaltender Zahlungsstopp hätte gemäss Loher dazu führen können, dass Lieferungen von F/A-18-Ersatzteilen eingestellt würden oder das F-35-Projekt Schaden nähme. «Das Risiko war für uns zu gross», sagte er.

Für die Patriot-Systeme hat die Schweiz bereits knapp 700 Millionen Franken bezahlt, die Auslieferung verzögert sich jedoch. Loher verwies darauf, dass die vertraglichen Vereinbarungen den USA in ausserordentlichen Situationen eine neue Priorisierung erlaubten. Die Schweiz gehe davon aus, dass die USA ihre Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag einhalten würden.

Loher sagte zudem, die USA könnten Deutschland 2027 oder 2028 Patriot-Systeme ausliefern, die ursprünglich für die Schweiz vorgesehen gewesen seien.

Diese entsprächen jedoch nicht der Wunschkonfiguration der Bundeswehr, weshalb für die Schweiz möglicherweise Komponenten frei werden könnten. Bereits einzelne Elemente wie Werfer, Radar oder Kommandoeinheit könnten für Ausbildungszwecke genutzt werden. «Wir nehmen alles, was wir kriegen können», sagte Loher. (sda)