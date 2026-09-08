sonnig32°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Angeblicher F-35-Fixpreis: Parlamentsaufsicht rügt Bundesrat und VBS

epa12984724 A military aircraft takes part in a welcome ceremony for the first Polish F-35 aircraft at the 32nd Tactical Air Base in Lask, central Poland, 22 May 2026. The first three F-35 aircraft ha ...
Die Beschaffung des F-35 sorgt in der Schweiz weiterhin für Kontroversen.Bild: keystone

Angeblicher F-35-Fixpreis: Parlamentsaufsicht rügt Bundesrat und VBS in Bericht scharf

Der nicht eingehaltene Fixpreis bei der Beschaffung der neuen F-35-Kampfjets hat mit Behördenversagen zu tun.
08.09.2026, 16:0008.09.2026, 16:00

Die parlamentarische Oberaufsicht lässt gemäss ihrem Bericht vom Dienstag kein gutes Haar am Vorgehen des Bundesrats und des Verteidigungsdepartements.

Laut der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK-N) ist kein pauschaler Fixpreis mit den USA vereinbart worden, wie es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht heisst. Vor diesem Hintergrund könne sie die so absolute Kommunikation des Verteidigungsdepartements (VBS) gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit nicht nachvollziehen.

Zudem sei die Organisation der Verhandlungen nicht zweckmässig gewesen, schreibt die parlamentarische Oberaufsichtskommission weiter. Das VBS habe die Verhandlungen zu wenig eng geführt. Der Informationsfluss sei nicht ausreichend gewesen.

Alt Bundesraetin Viola Amherd ist bei der Rede von der scheidende Parteipraesident Gerhard Pfister, Nationalrat Mitte-ZG, geruehrt, an der Delegiertenversammlung der Mitte Partei, am Samstag, 28. Juni ...
Alt Bundesrätin Viola Amherd kommt im GPK-Bericht nicht gut weg, ebenso wie ...Bild: keystone

Harsche Kritik

Der Bundesrat hatte vor Jahresfrist bekanntgegeben, dass der Fixpreis für die ursprünglich 36 bestellten Kampfjets nicht eingehalten werden könne. Er beantragte einen Zusatzkredit im Umfang von knapp 400 Millionen Franken, um die von den USA geltend gemachten Mehrkosten decken zu können. Später kommunizierte die Landesregierung, dass aufgrund der Mehrkosten nur etwa dreissig neue Kampfflugzeuge beschafft werden können.

Die GPK-N ging darauf auf Spurensuche. In ihrem 95-seitigen Bericht listet sie chronologisch mehrere Kritikpunkte auf, die auf ein Behördenversagen hindeuten. Nicht gut weg kommen unter anderem die frühere Verteidigungsministerin Viola Amherd und der ehemalige Projektleiter von «Air2030», Darko Savic. Beide waren im Frühjahr 2025 von ihren Ämtern zurückgetreten. Erst danach kam das genaue Ausmass der Mehrkosten zum Vorschein.

Darko Savic von Armasuisse, der Projektleiter neues Kampfflugzeug, erlaeutert im Anschluss an die Bundesratssitzung die Wahl des Kampfjets durch die Regierung, am Mittwoch, 30. Juni 2021 in Bern. (KEY ...
... Darko Savic, der Projektleiter für die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge.Bild: keystone

Negativ überrascht hat die GPK-N, dass das VBS im Vorfeld zu den Preisverhandlungen mit den USA kein Verhandlungsmandat festgelegt hatte und die Verhandlungen von einem ausgesprochen kleinen Personenkreis begleitet wurden. «In einzelnen Phasen fehlte sogar die elementarste Form der Aufsicht, konkret ein einfaches Vieraugenprinzip», heisst es im Untersuchungsbericht. (sda)

Mehr zum F-35:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
43 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
aspy
08.09.2026 16:17registriert Februar 2025
Somit ist die Abstimmunhg von 2020 ungültig. Mit der jetzigen Ausgangslage wäre der F35 vom Volk abgelehnt worden. Bundesgericht muss die Abstimmung ungültig erklären.
555
Melden
Zum Kommentar
avatar
f7f9179b-a4b9-41e3-ac6e-f8419baf90f6
08.09.2026 16:22registriert Dezember 2024
Problem der ach so scharfen Rüge ist halt, dass es genau 0 Konsequenzen gibt - und das ist das was alle, zumindest mich, so stinksauer macht.
430
Melden
Zum Kommentar
avatar
darmflora
08.09.2026 16:19registriert März 2021
Es wäre doch allerhöchste Zeit, einzusehen, dass der eingeschlagene Weg ein Holzweg war. Und den Deal zu begraben. Bitte anständige Lösungen ausarbeiten in Zukunft!
362
Melden
Zum Kommentar
43
Wolf soll im Klein Melchtal OW Rind gerissen haben
Auf der Alp Talalp im Obwaldner Klein Melchtal ist am 4. September ein totes Rind aufgefunden worden. Die Wildhut geht aufgrund von Spuren und Rissbild mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass ein Wolf das Tier gerissen hat.
Zur Story